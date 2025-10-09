NTN24
Jueves, 09 de octubre de 2025
Jueves, 09 de octubre de 2025
Sanciones

Shell estaría por obtener licencia para exportar gas de Venezuela a Trinidad y Tobago pese a tensiones en el Caribe

octubre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Petrolera Shell / Foto: EFE
Según la fuente, el proyecto aún está en fase de conversaciones, pero la compañía plantea una autorización de 10 años que facilite la inversión a largo plazo.

Pese a las sanciones y tensiones latentes entre el régimen de Nicolás Maduro y la administración de Donald Trump, la compañía Shell estaría gestionando una licencia que le permita la explotación del yacimiento de gas en aguas profundas de Venezuela para abastecer a Trinidad y Tobago.

o

Según la agencia Bloomberg, al ser eximido de sanciones, el denominado proyecto Dragón repondría la materia prima para el complejo de licuefacción y las plantas petroquímicas de Trinidad, que carecen del hidrocarburo, aunque es un importante exportador de GNL, amoníaco y otros productos derivados del gas.

No obstante, el pasado 30 de septiembre la primera ministra trinitense Kamla Persad-Bissessar y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reiteraron que las medidas conjuntas garantizan que el régimen de Nicolás Maduro no se "beneficie significativamente" del yacimiento Dragón.

El trámite de la licencia pone otro elemento en el escenario que por un lado muestra buques de guerra en el Caribe, mientras Washington acusa a Maduro de liderar carteles de narcotráfico, por otro lado el chavismo despliega su fuerza militar y entrena a civiles ante lo que considera una amenaza de invasión, pero al mismo tiempo ejecutivos de compañías petroleras intentan obtener los permisos para explotar gas en aguas venezolanas.

o

En abril de este año Trump revocó las licencias de petróleo y gas en Venezuela para intentar aumentar la presión sobre este país, pero en julio otorgó a la gigante Chevron, concesiones para producir y exportar crudo hacia Estados Unidos, por lo que no se descarta una acción similar con Shell.

Según la fuente, el proyecto aún está en fase de conversaciones, pero la compañía plantea una autorización de 10 años que facilite la inversión a largo plazo.

A finales de 2023, el Ministerio de Petróleo de Venezuela concedió a Shell y NGC un contrato de producción compartida de 30 años para Dragón, que cuenta con más de 4 billones de pies cúbicos de reservas. Las empresas habían acordado las condiciones iniciales en 2018, antes de que la primera administración Trump impusiera sanciones petroleras a Caracas en enero de 2019.

Temas relacionados:

Sanciones

Producción petrolera en Venezuela

Gas

Gas y Petróleo

Régimen de Maduro

Trinidad y Tobago

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La justicia no lo devolverá con vida, pero nos dará la satisfacción de que los verdaderos culpables sean condenados": Javier Eduardo Ojeda, hermano del exmilitar venezolano asesinado en Chile

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"De la nada Trump produce hechos políticos de una trascendencia extraordinaria": Héctor Schamis sobre avances en el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Un gran día para Israel, traeremos a casa a todos nuestros preciados rehenes": Benjamin Netanyahu celebra firma de la primera parte del acuerdo con Hamás

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones tiene el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Mi hija está devastada, dice que le robaron su infancia": esposa del activista Lewis Mendoza, detenido arbitrariamente por el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Surge nueva información sobre el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador; esto es lo que se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump - Foto AFP
Israel - Hamás

Trump confirma que Israel y Hamás firmaron la primera parte del acuerdo de paz: "todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Estados Unidos

"El despliegue enorme de Estados Unidos en el Caribe no es por nada, o actúan o se van": Stephen Donehoo, exasesor de seguridad de la Casa Blanca

Foto de referencia (Canva)
Cisjordania

“Por culpa de Maduro estamos aquí”: venezolano atrapado en Cisjordania en medio del conflicto en Gaza

Régimen de Nicolas Maduro | Foto EFE
Régimen de Maduro

"Yo no creo que el régimen de Maduro llegue a fin de año, si termina el mes hay que darle mérito": Carlos Sánchez Berzain

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

"De la nada Trump produce hechos políticos de una trascendencia extraordinaria": Héctor Schamis sobre avances en el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro/ Mike Waltz - Fotos AFP
Consejo de Seguridad de la ONU

Estados Unidos critica políticas "irresponsables" del presidente Petro ante la ONU: "está socavando el progreso hacia una paz duradera"

Pilotos venezolanos - Foto de referencia EFE
Cartel de Los Soles

Dos generales del régimen venezolano estarían colaborando con Estados Unidos proporcionando información clave sobre operaciones del Cartel de los Soles

Colombia | Foto EFE
Colombia

Un destino "trágico" para mercenarios colombianos que combaten en Ucrania, esta es la dura advertencia de Rusia

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro/ Mike Waltz - Fotos AFP
Consejo de Seguridad de la ONU

Estados Unidos critica políticas "irresponsables" del presidente Petro ante la ONU: "está socavando el progreso hacia una paz duradera"

Fernando Batista, exentrenador de la selección de Venezuela - Foto: EFE
Fernando Batista

'Bocha' Batista rompió el silencio tras dura eliminación de La Vinotinto del Mundial 2026: "Nos vamos con la certeza de haber dado todo nuestro esfuerzo"

Juan Fernando Quintero, uno de los mejores suplentes de las Eliminatorias - Foto: AFP
Juan Fernando Quintero

Juan Fernando Quintero, uno de los mejores suplentes de las Eliminatorias sudamericanas

¿Rompió el patrón? Leonardo DiCaprio estaría saliendo con Gigi Hadid, de 27 años
Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio sufre dolorosa pérdida de un ser querido: "Mi último mensaje para ella fue: eres mi heroína"

La Guru en On The Road
On the Road

La Guru y su mantra de éxito: cómo pasó de cantar en las calles a ser reconocida por Karol G

Pilotos venezolanos - Foto de referencia EFE
Cartel de Los Soles

Dos generales del régimen venezolano estarían colaborando con Estados Unidos proporcionando información clave sobre operaciones del Cartel de los Soles

Premios Emmy - AFP
Premios Emmy

Estos son los nominados a las principales categorías de los premios Emmy que se entregarán este domingo en Los Ángeles

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda