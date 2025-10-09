Shell estaría por obtener licencia para exportar gas de Venezuela a Trinidad y Tobago pese a tensiones en el Caribe

Pese a las sanciones y tensiones latentes entre el régimen de Nicolás Maduro y la administración de Donald Trump, la compañía Shell estaría gestionando una licencia que le permita la explotación del yacimiento de gas en aguas profundas de Venezuela para abastecer a Trinidad y Tobago.

Según la agencia Bloomberg, al ser eximido de sanciones, el denominado proyecto Dragón repondría la materia prima para el complejo de licuefacción y las plantas petroquímicas de Trinidad, que carecen del hidrocarburo, aunque es un importante exportador de GNL, amoníaco y otros productos derivados del gas.

No obstante, el pasado 30 de septiembre la primera ministra trinitense Kamla Persad-Bissessar y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reiteraron que las medidas conjuntas garantizan que el régimen de Nicolás Maduro no se "beneficie significativamente" del yacimiento Dragón.

El trámite de la licencia pone otro elemento en el escenario que por un lado muestra buques de guerra en el Caribe, mientras Washington acusa a Maduro de liderar carteles de narcotráfico, por otro lado el chavismo despliega su fuerza militar y entrena a civiles ante lo que considera una amenaza de invasión, pero al mismo tiempo ejecutivos de compañías petroleras intentan obtener los permisos para explotar gas en aguas venezolanas.

VEA TAMBIÉN Marco Rubio aclaró a Trinidad y Tobago los límites en el acuerdo con Venezuela para explotar gas o

En abril de este año Trump revocó las licencias de petróleo y gas en Venezuela para intentar aumentar la presión sobre este país, pero en julio otorgó a la gigante Chevron, concesiones para producir y exportar crudo hacia Estados Unidos, por lo que no se descarta una acción similar con Shell.

Según la fuente, el proyecto aún está en fase de conversaciones, pero la compañía plantea una autorización de 10 años que facilite la inversión a largo plazo.

A finales de 2023, el Ministerio de Petróleo de Venezuela concedió a Shell y NGC un contrato de producción compartida de 30 años para Dragón, que cuenta con más de 4 billones de pies cúbicos de reservas. Las empresas habían acordado las condiciones iniciales en 2018, antes de que la primera administración Trump impusiera sanciones petroleras a Caracas en enero de 2019.