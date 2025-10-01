Marco Rubio aclaró a Trinidad y Tobago los límites en el acuerdo con Venezuela para explotar gas

Los gobiernos de Trinidad y Tobago y Estados Unidos consolidaron este martes alianzas en materia de seguridad regional y cooperación antinarcóticos.

Entre los acuerdos, se comprometen a frenar la explotación de gas natural licuado en aguas venezolanas.

Durante una reunión celebrada en Washington, el secretario de Estado, Marco Rubio y la primera ministra trinitense Kamla Persad-Bissessar reiteraron que las medidas conjuntas garantizan que el régimen de Nicolás Maduro no se "beneficie significativamente" del yacimiento Dragón.

A través de un comunicado, el Departamento de Estado resaltó que la seguridad energética es crucial para la prosperidad de los trinitenses.

"Destacó el apoyo de Estados Unidos a la propuesta de gas Dragón del gobierno y las medidas para garantizar que no beneficie significativamente al régimen de Maduro".

En abril de 2025 el presidente Donald Trump revocó la licencia que permitía a la Compañía Nacional de Gas de Trinidad (NGC) la explotación, una estrategia con la que busca ejercer más presión contra el chavismo.

La estatal energética trinitense NGC suscribió en 2024 pasado un convenio con la venezolana PDVSA para explotar con participación de la británica BP los campos de Cocuina-Manakin en la llamada Plataforma Deltana, zona con reservas de un billón de pies cúbicos de gas natural en el Caribe.

En 2023, ambos países también firmaron un contrato con la británica-neerlandesa Shell para la producción y exportación gas en el yacimiento Dragón, con 120 millones de metros cúbicos de gas y ubicado al noreste de Venezuela.

Young reveló el año pasado que Trinidad y Tobago aportaba más de 1 millón de dólares anuales en impuestos a Venezuela como parte del acuerdo, que incluía diversas obligaciones financieras.