NTN24
Jueves, 22 de enero de 2026
Jueves, 22 de enero de 2026
Delcy Rodríguez

"Si algo quiere evitar Estados Unidos en este momento es darle cualquier legitimidad a Delcy Rodríguez": analista tras designación de nueva encargada de negocios para Venezuela

enero 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Oláguer Chacón, analista internacional, conversó sobre la designación de Laura Dogu como nueva encargada de negocios de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela en Bogotá.

Este jueves el gobierno de Estados Unidos designó a Laura Dogu como su nueva encargada de negocios de la Oficina Externa de su país para Venezuela en Bogotá tras la captura de Nicolás Maduro.

Para hablar sobre este tema, Oláguer Chacón, analista internacional, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El invitado señaló que con esta designación "Estados Unidos está jugando a dos bandas y está cuidando mucho las formas", lo que quiere decir que "la asignación no puede interpretarse como un restablecimiento de relaciones diplomáticas".

"Estados Unidos por una parte tiene el interés de tener una persona que coordine en el terreno la relación con Venezuela por eso establece esta figura desde Bogotá", añadió.

o

Chacón también explicó que "más que un restablecimiento de relaciones estamos hablando de una comisión que va a hacer frente a las relaciones políticas con Venezuela, pero sin llegar a ese nivel de restablecimiento de relaciones diplomáticas porque si algo quiere evitar Estados Unidos en este momento es darle cualquier legitimidad a Delcy Rodríguez".

Y que la designación de Dogu es dar un paso a "esta embajadora que tiene experiencia diplomática profesional. Es una embajadora de carrera que conoce la región", además de que estuvo en "Nicaragua lo que quiere decir que tiene un buen nivel de diálogo con Ortega y Maduro".

"Estados Unidos quiere dejar en manos de la secretaria de Estado esta situación, pero cuidándose y siendo muy finos de no darle argumentos a la defensa de Maduro de lo que está ocurriendo es una legitimación de un gobierno", agregó.

Y puntualizó que: "Bogotá es lo más cercano que puede tener Estados Unidos a Caracas" y "de convencer que en efecto que la transición se está dando", pero hay que tener en cuenta que "el chavismo juega sus cartas y sabe que la administración tiene fecha de caducidad".

Temas relacionados:

Delcy Rodríguez

Régimen venezolano

Donald Trump

Administración Trump

Gobierno de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No es posible una transición con represión": María Corina Machado en entrevista para NTN24

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Si algo quiere evitar Estados Unidos en este momento es darle cualquier legitimidad a Delcy Rodríguez": analista tras designación de nueva encargada de negocios para Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Con firmas, activistas piden la liberación inmediata de los más de mil presos políticos de la dictadura en Cuba

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Bukele exporta su modelo de megacárcel a Costa Rica: ¿seguridad eficaz o un riesgo para los derechos humanos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ya basta de torturas. No son criminales, son presos políticos": madre de sobreviviente de cáncer detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué le depara al régimen cubano tras la captura de Nicolás Maduro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump - AFP
Maduro capturado

"Hemos capturado al dictador forajido Nicolás Maduro, y el pueblo venezolano está muy contento": Trump desde Davos en donde presentó su nueva Junta de Paz

Diosdado Cabello - Foto EFE
Diosdado Cabello

"Perdiste porque aquí sigue gobernando la Revolución Bolivariana": Diosdado Cabello dice desafiante que, así haya caído Maduro, el régimen vive "un proceso"

Rodrigo Chaves y Nayib Bukele (EFE)
Costa Rica

Bukele exporta su modelo de megacárcel a Costa Rica: ¿seguridad eficaz o un riesgo para los derechos humanos?

Daniel Noboa - Gustavo Petro (AFP)
Gobierno de Colombia

Colombia responde a aranceles de Noboa: suspende la venta de energía a Ecuador y grava con el 30% a 20 productos de este país

María Corina Machado y familiares de presos políticos. (EFE)
María Corina Machado

"No es posible una transición con represión": María Corina Machado en entrevista para NTN24

Más de Actualidad

Ver más
Reactor número 7 de la central nuclear de Kashiwazaki - Foto: EFE
Central Nuclear

La mayor central nuclear del mundo, ubicada en Japón, se reactiva después de más de 10 años de inoperancia

Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas junto a activistas que claman por la liberación de presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

"La liberación de todos los presos, sin condiciones, es el mejor homenaje póstumo para los mártires": Antonio Ledezma sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. (EFE)
Excarcelaciones en Venezuela

María Corina Machado y Edmundo González exigen la liberación de todos los presos políticos en Venezuela y alertan que sin ello "no puede haber transición"

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
JD Vance, vicepresidente de EE. UU. / Senado de EE. UU. - Fotos: EFE / X
Senado de Estados Unidos

Republicanos en el Senado de Estados Unidos frenan iniciativa para limitar los poderes militares de Trump en Venezuela

Reactor número 7 de la central nuclear de Kashiwazaki - Foto: EFE
Central Nuclear

La mayor central nuclear del mundo, ubicada en Japón, se reactiva después de más de 10 años de inoperancia

Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas junto a activistas que claman por la liberación de presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

"La liberación de todos los presos, sin condiciones, es el mejor homenaje póstumo para los mártires": Antonio Ledezma sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Obra restaurada de Cristo en España - AFP
Redes sociales

Murió la mujer que se hizo famosa por su peculiar restauración a un retrato de Cristo que después se convirtió en meme

Policía de Ecuador - AFP
Ecuador

Ataque armado en Ecuador durante la víspera de Año Nuevo dejó seis personas muertas y otras 11 heridas

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. (EFE)
Excarcelaciones en Venezuela

María Corina Machado y Edmundo González exigen la liberación de todos los presos políticos en Venezuela y alertan que sin ello "no puede haber transición"

Casa Blanca / FOTO: Canva
Casa Blanca

Casa Blanca ordena a las fuerzas militares de EEUU concentrar la mayoría de esfuerzos en la “cuarentena” impuesta a Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre