"Si algo quiere evitar Estados Unidos en este momento es darle cualquier legitimidad a Delcy Rodríguez": analista tras designación de nueva encargada de negocios para Venezuela

Este jueves el gobierno de Estados Unidos designó a Laura Dogu como su nueva encargada de negocios de la Oficina Externa de su país para Venezuela en Bogotá tras la captura de Nicolás Maduro.

Para hablar sobre este tema, Oláguer Chacón, analista internacional, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El invitado señaló que con esta designación "Estados Unidos está jugando a dos bandas y está cuidando mucho las formas", lo que quiere decir que "la asignación no puede interpretarse como un restablecimiento de relaciones diplomáticas".

"Estados Unidos por una parte tiene el interés de tener una persona que coordine en el terreno la relación con Venezuela por eso establece esta figura desde Bogotá", añadió.

Chacón también explicó que "más que un restablecimiento de relaciones estamos hablando de una comisión que va a hacer frente a las relaciones políticas con Venezuela, pero sin llegar a ese nivel de restablecimiento de relaciones diplomáticas porque si algo quiere evitar Estados Unidos en este momento es darle cualquier legitimidad a Delcy Rodríguez".

Y que la designación de Dogu es dar un paso a "esta embajadora que tiene experiencia diplomática profesional. Es una embajadora de carrera que conoce la región", además de que estuvo en "Nicaragua lo que quiere decir que tiene un buen nivel de diálogo con Ortega y Maduro".

"Estados Unidos quiere dejar en manos de la secretaria de Estado esta situación, pero cuidándose y siendo muy finos de no darle argumentos a la defensa de Maduro de lo que está ocurriendo es una legitimación de un gobierno", agregó.

Y puntualizó que: "Bogotá es lo más cercano que puede tener Estados Unidos a Caracas" y "de convencer que en efecto que la transición se está dando", pero hay que tener en cuenta que "el chavismo juega sus cartas y sabe que la administración tiene fecha de caducidad".