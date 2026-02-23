¿Ciclo cumplido? Diego 'El Cholo' Simeone dejaría el Atlético de Madrid para dirigir a un gigante en Italia ganador de Champions League

Parece que un ciclo importante está a punto de llegar a su fin en el mundo del fútbol en España tras conocerse que el técnico argentino Diego 'El Cholo' Simeone podría dejar el Atlético de Madrid, tras 16 años al frente del club.

Todo apunta a que el entrenador del conjunto colchonero se iría a dirigir a uno grande de Italia, ganador de Champions y Europa League, con el que también tuvo pasado en su carrera como futbolista.

Se trata del Inter de Milán, equipo con el que el argentino, de 55 años, habría alcanzado un preacuerdo para la próxima temporada, luego de que su contrato con el Atlético de Madrid finalice en 2027.

Según el medio español El Chiringuito, antes de que finalice su ciclo en el Atlético, Simeone quiere ganar con el conjunto colchonero un título antes de decir adiós. El medio hizo énfasis en que "a Simeone le gustaría despedirse del equipo con algún título".

Una posibilidad que podría darse con la Copa del Rey, torneo que apunta a ganar tras vencer al favorito Barcelona 4-0 en el partido de ida de las semifinales.

El conjunto italiano estaría interesado en el argentino tras la salida de Simone Inzaghi, quien se hizo cargo de la dirección del Al-Hilal y la llegada Cristian Chivu procedente del Parma.

La salida de El Cholo marcaría el fin de una era de 16 años al frente del equipo español que dirige desde 2011. Con los colchoneros ha ganado varios títulos como la Copa del Rey, la Supercopa de Europa y la Supercopa de España.

Pero también es cierto que el argentino tiene un fuerte vinculo con el Inter de Milán, ya que en sus días como futbolista visitó la camiseta del conjunto italiano.

Entre 1997 y 1999 jugó con el Inter y disputó 85 partidos, marcando 14 goles y dando 15 asistencias. Con el conjunto italiano logró coronarse campeón de la Copa de la UEFA en la temporada 1997/98.