"No ha sido un santo": la picante revelación de Shakira sobre su relación con Alejandro Sanz

Shakira ofreció declaraciones reveladoras sobre su amistad con Alejandro Sanz en el documental "Cuando Nadie Me Ve".

La cantante colombiana abordó abiertamente la química entre ambos y el coqueteo que ha captado la atención de sus seguidores.

"Somos muy traviesos los dos, yo creo. Él es muy travieso, tiene una carita ahí de pillo", confesó Shakira en el documental.

La intérprete de "Hips Don't Lie" continuó describiendo su propia personalidad: "Y yo, pues, por lo general me porto bastante bien, pero algo de travesura también tengo".

Las declaraciones de la artista barranquillera no se limitaron a describir la complicidad entre ambos.

"Pues, la gente sabe que Alejandro no ha sido un santo. Ya, me van a editar del documental, me van a sacar por haber dicho eso", dijo entre risas la cantante.

La colombiana añadió con tono juguetón: "Alejandro es tremendo, tremendo. Pero me he salvado, yo me he salvado".

La amistad entre Shakira y Alejandro Sanz se remonta a varios años atrás haber compartido escenarios y colaborado en diferentes proyectos musicales.

Ambos artistas han mantenido una relación profesional y personal que ha sido del interés público, especialmente por la química evidente que demuestran en sus apariciones conjuntas.

Estas declaraciones llegan en un momento en que ambos artistas continúan siendo figuras relevantes en la industria musical latinoamericana e internacional, manteniendo carreras exitosas y presencia constante en medios de comunicación y redes sociales.

Cabe señalar que la aparición de la intérprete de 'Loba' en el documental del español ha causado varias reacciones en redes debido a un extraño e indiscreto comentario que hizo delante de la novia del artista.

En redes se ha hecho viral un video de una parte del documental en la que se ve a la barranquillera encontrándose con el cantante de 'Amiga mía' en su avión en Ciudad de Miami.

Shakira sube al avión y conoce a la novia de Sanz, la actriz Candela Márquez, a quien saluda de manera muy cordial.

Sin embargo, lo incómodo e indiscreto de la situación viene después, cuando la colombiana se dirige al cantante y le dice entre risas: "me dicen mis hijos: 'es igual a ti, la novia de Alejandro'".

Su comentario ha generado todo tipo de reacciones en redes, en especial de los fans de ambos que quieren verlos juntos como pareja.

"Ese comentario estuvo de más", "Hasta los hijos de Shakira se dieron cuenta que te conseguiste a alguien muy parecida a su mamá", "En otra vida se casaron y tuvieron hijos", "Sanz está enamorado de Shakira", "Es que imposible ignorar que son idénticas", "Mi amiga la menos imprudente", son algunos de los comentarios.