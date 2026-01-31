NTN24
Sábado, 31 de enero de 2026
Sábado, 31 de enero de 2026
Shakira

"No ha sido un santo": la picante revelación de Shakira sobre su relación con Alejandro Sanz

enero 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Shakira y Alejandro Sanz - EFE
Shakira y Alejandro Sanz - EFE
La colombiana ofreció declaraciones reveladoras sobre su amistad con Alejandro Sanz en el documental "Cuando Nadie Me Ve".

Shakira ofreció declaraciones reveladoras sobre su amistad con Alejandro Sanz en el documental "Cuando Nadie Me Ve".

La cantante colombiana abordó abiertamente la química entre ambos y el coqueteo que ha captado la atención de sus seguidores.

"Somos muy traviesos los dos, yo creo. Él es muy travieso, tiene una carita ahí de pillo", confesó Shakira en el documental.

La intérprete de "Hips Don't Lie" continuó describiendo su propia personalidad: "Y yo, pues, por lo general me porto bastante bien, pero algo de travesura también tengo".

Las declaraciones de la artista barranquillera no se limitaron a describir la complicidad entre ambos.

o

"Pues, la gente sabe que Alejandro no ha sido un santo. Ya, me van a editar del documental, me van a sacar por haber dicho eso", dijo entre risas la cantante.

La colombiana añadió con tono juguetón: "Alejandro es tremendo, tremendo. Pero me he salvado, yo me he salvado".

La amistad entre Shakira y Alejandro Sanz se remonta a varios años atrás haber compartido escenarios y colaborado en diferentes proyectos musicales.

Ambos artistas han mantenido una relación profesional y personal que ha sido del interés público, especialmente por la química evidente que demuestran en sus apariciones conjuntas.

Estas declaraciones llegan en un momento en que ambos artistas continúan siendo figuras relevantes en la industria musical latinoamericana e internacional, manteniendo carreras exitosas y presencia constante en medios de comunicación y redes sociales.

Cabe señalar que la aparición de la intérprete de 'Loba' en el documental del español ha causado varias reacciones en redes debido a un extraño e indiscreto comentario que hizo delante de la novia del artista.

o

En redes se ha hecho viral un video de una parte del documental en la que se ve a la barranquillera encontrándose con el cantante de 'Amiga mía' en su avión en Ciudad de Miami.

Shakira sube al avión y conoce a la novia de Sanz, la actriz Candela Márquez, a quien saluda de manera muy cordial.

Sin embargo, lo incómodo e indiscreto de la situación viene después, cuando la colombiana se dirige al cantante y le dice entre risas: "me dicen mis hijos: 'es igual a ti, la novia de Alejandro'".

Su comentario ha generado todo tipo de reacciones en redes, en especial de los fans de ambos que quieren verlos juntos como pareja.

"Ese comentario estuvo de más", "Hasta los hijos de Shakira se dieron cuenta que te conseguiste a alguien muy parecida a su mamá", "En otra vida se casaron y tuvieron hijos", "Sanz está enamorado de Shakira", "Es que imposible ignorar que son idénticas", "Mi amiga la menos imprudente", son algunos de los comentarios.

Temas relacionados:

Shakira

Alejandro Sanz

Relación

Documental

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La mentalidad de Trump funciona con relaciones de fuerza. Los fuertes dominan a los débiles": Fernando Arancón desde Hay Festival Cartagena 2026

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Diosdado Cabello tiene sus días contados”: Héctor Schamis sobre el plan de transición que se está llevando a cabo en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Bukele responde a cuestionamientos por presuntas violaciones de derechos humanos en CECOT: “¿Por qué son la prioridad única de las organizaciones?”

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Definitivamente algo despertó después del 3 de enero": estudiantes universitarios se muestran esperanzados en un cambio hacia la democracia en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Hay quienes dicen que quería provocar una reacción en Washington que no ha caído”: Polémica por petición de Petro a Estados Unidos por Maduro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Entretenimiento

Ver más
Así quedó la avioneta en la que murió Yeison Jiménez / FOTO: EFE
Colombia

En el accidente en el que murió Yeison Jiménez también falleció el cuñado de la influencer Yina Calderón

Homenaje a Yeison Jiménez tras su fallecimiento - EFE
Colombia

El conmovedor gesto de Luis Alfonso con el equipo de trabajo de Yeison Jiménez tras su fallecimiento

El actor Tommy Lee Jones y su hija Victoria Jones. (AFP)
Luto

Hallan muerta en un hotel en la madrugada del 1 de enero a la hija del actor Tommy Lee Jones, quien le dio vida al ‘Agente K’ en 'Hombres de Negro'

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Protestas en Irán / FOTO: EFE
Irán

“Muchos iraníes apuntan a una intervención por parte de Estados Unidos”: experta sobre la represión del régimen contra las protestas en el país

Marco Rubio y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Cae el régimen de Maduro

Senador Mike Lee afirmó que Marco Rubio le informó que Nicolás Maduro será juzgado por cargos criminales en Estados Unidos

J.D. Vance vicepresidente de los Estados Unidos | Foto EFE
Cae Maduro en Venezuela

JD Vance responde a críticas sobre la captura de Maduro y se refiere al interés de EE. UU. por el petróleo: “. Hace unos 20 años Venezuela expropió propiedades petroleras estadounidenses”

Delcy Rodríguez y Donald Trump (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

"Delcy le vendió el alma a Trump": Antonio De la Cruz sobre transición tras captura de Maduro en Venezuela

Groenlandia - AFP
Groenlandia

Comando militar de EE. UU. y Canadá informó que aviones llegarán "pronto" a Groenlandia para "actividades planificadas desde hace tiempo"

Carteles en los que activistas piden la liberación de los presos políticos en Venezuela / El Helicoide - Fotos: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Presidente de Foro Penal sobre excarcelación de presos políticos en Venezuela: "Es un primer paso, lo que se quiere es la liberación de todos y el desmantelamiento de los centros de represión"

Donald Trump y Gustavo Petro | Foto: AFP
Donald Trump

Trump confirmó que se reunirá con Petro a inicios de febrero en la Casa Blanca: "Será muy beneficioso para Colombia y Estados Unidos"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre