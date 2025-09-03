NTN24
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Gustavo Petro

"Si esto es verdad, es un asesinato": Gustavo Petro cuestionó el ataque de Estados Unidos contra un barco en el Caribe

septiembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
El mandatario colombiano rechazó la operación que fue informada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó el ataque contra una embarcación que, según Donald Trump, llevaba drogas hacia Estados Unidos mientras navegaba en aguas internacionales.

A través de su cuenta oficial de X, el mandatario colombiano rechazó la operación que fue informada por el presidente Donald Trump.

“Si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo. Llevamos décadas capturando civiles que transportan drogas sin matarlos. Los que transportan drogas no son los grandes narcos, sino los jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico”, indicó Petro.

Donald Trump informó este martes en horas de la tarde sobre el ataque de Estados Unidos a un barco cargado de drogas que partió de territorio venezolano.

“Justo cuando salgan de la sala, verán que hace apenas unos minutos literalmente destruimos una lancha, una lancha que transportaba drogas. Había muchas drogas en esa lancha. Y lo verán, y lo leerán. Acaba de suceder hace unos momentos. Y nuestro gran general, jefe del Estado Mayor Conjunto, que ha sido increíble, incluyendo lo que ocurrió en Irán, eliminando una posible capacidad nuclear por mucho tiempo, creo que en un mes la habrían tenido si no hubiéramos hecho lo que hicimos. Él nos dio un pequeño informe, y lo verán, y hay más de donde vino eso”, informó.

Prosiguió: "Tenemos muchas drogas entrando a nuestro país, han estado entrando por mucho tiempo, y estas venían de Venezuela, están saliendo con mucha fuerza desde Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela. Así que lo eliminamos, y podrán ver eso después de esta reunión”.

Mediante su plataforma digital, Truth Social, el mandatario estadounidense compartió un video en el que se evidencia el ataque.

"Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE. UU. llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua, identificados positivamente, en el área de responsabilidad del Comando Sur”, indicó.

“La TDA es una Organización Terrorista Extranjera designada, que opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos y el hemisferio occidental", continuó.

Para dar por terminado el mensaje, el jefe de Estado de la unión americana detalló: "El ataque ocurrió mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos. El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas en combate. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EE. UU. resultó herido. Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos. ¡CUIDADO! ¡Gracias por su atención!".

Tras el pronunciamiento del presidente Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, también habló sobre el operativo: "Como el presidente Donald Trump lo acaba de anunciar, hoy el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada".

Las declaraciones de Trump se dan en un contexto de máxima tensión entre Estados Unidos y la dictadura venezolana.

Recordemos que hace algunas semanas la Casa Blanca designó al Cártel de los Soles como un grupo narcoterrorista encabezado por Nicolás Maduro.

Igualmente, la administración Trump publicó un cartel de recompensa de 50 millones de dólares para dar con la captura del dictador venezolano.

El punto álgido del asunto llegó una vez el gobierno de EE.UU. anunció el despliegue de fuerzas navales y aéreas en el Caribe para luchar contra organizaciones terroristas.

