"Si tienen alguna prueba que la muestren": gobierno mexicano sobre nexos de Maduro con el cártel de Sinaloa

El Gobierno de Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump, duplicó su recompensa por información que conduzca a la captura del jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos federales por tráfico de drogas.

VEA TAMBIÉN "Hay una decisión y un plan de acción específico para capturar a Maduro": oficial retirado de seguridad estadounidense o

Al respecto, la presidente de México, Claudia Sheinbaum, fue consultada en su habitual conferencia de prensa matutina.

"Si tienen alguna prueba que la muestren (EE. UU.), no tenemos ninguna prueba relacionada con eso", dijo Sheinbaum.

"Es la primera vez que oímos ese tema, no hay de parte de México ninguna investigación que tenga que ver con eso", acotó.

Fue el pasado jueves 7 de agosto que la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, a través de un video compartido en las redes sociales, que confirmó que el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de la unión americana, aumentaron el monto a $50 millones de dólares por la captura del líder chavista.

Durante su declaración, Bondi aseguró que "Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles para sembrar la violencia letal" en Estados Unidos.

VEA TAMBIÉN Recompensa por Nicolás Maduro superó las de otros jefes terroristas y del narcotráfico en la historia de los más buscados por Estados Unidos o

"Es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional", sentenció la fiscal norteamericana.

La administración republicana de Trump no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela desde que fue proclamado vencedor en elecciones del año pasado que fueron denunciadas como fraudulentas por la oposición. El líder chavista está acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

El anuncio sobre el aumento de la recompensa por la captura de Maduro tiene lugar dos semanas después de que Estados Unidos designara al 'Cartel de los Soles’ de Venezuela como organización “terrorista”, la cual es "dirigida por el dictador Nicolás Maduro".

La Casa Blanca acusa a la organización criminal de apoyar a "terroristas que invaden el país para traficar con narcóticos, enriquecerse e infligir violencia a las comunidades estadounidenses".

A su vez, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental sostuvo que "con esta designación, Estados Unidos utilizará todos los recursos a su disposición para impedir que Maduro siga beneficiándose de la destrucción de vidas estadounidenses y desestabilizando nuestro hemisferio".

VEA TAMBIÉN Estados Unidos califica a Maduro como uno de los mayores narcotraficantes del mundo al aumentar la recompensa por él a 50 millones de dólares o

En respuesta, el régimen venezolano calificó de "patética" la declaración de Bondi. "Es la cortina de humo más ridícula que hemos visto", dijo el canciller de Maduro, Yván Gil, en un mensaje de Telegram.

Estados Unidos y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas desde el primer mandato de Trump (2017-2021).

En 2020, Washington ya había acusado formalmente a Maduro de "narcoterrorismo" y conspiración para traficar drogas y ofreció 15 millones de dólares por información que permitiera capturarlo.