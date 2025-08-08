NTN24
Viernes, 08 de agosto de 2025
Viernes, 08 de agosto de 2025
Recompensa por Maduro

"Si tienen alguna prueba que la muestren": gobierno mexicano sobre nexos de Maduro con el cártel de Sinaloa

agosto 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Claudia Sheinbaum, presidente de México - Foto: EFE
Claudia Sheinbaum, presidente de México - Foto: EFE
La presidente Claudia Sheinbaum fue consultada en su habitual conferencia de prensa matutina sobre la relación entre el jefe del régimen venezolano y organizaciones criminales mexicanas.

El Gobierno de Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump, duplicó su recompensa por información que conduzca a la captura del jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos federales por tráfico de drogas.

o

Al respecto, la presidente de México, Claudia Sheinbaum, fue consultada en su habitual conferencia de prensa matutina.

"Si tienen alguna prueba que la muestren (EE. UU.), no tenemos ninguna prueba relacionada con eso", dijo Sheinbaum.

"Es la primera vez que oímos ese tema, no hay de parte de México ninguna investigación que tenga que ver con eso", acotó.

Fue el pasado jueves 7 de agosto que la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, a través de un video compartido en las redes sociales, que confirmó que el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de la unión americana, aumentaron el monto a $50 millones de dólares por la captura del líder chavista.

Durante su declaración, Bondi aseguró que "Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles para sembrar la violencia letal" en Estados Unidos.

o

"Es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional", sentenció la fiscal norteamericana.

La administración republicana de Trump no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela desde que fue proclamado vencedor en elecciones del año pasado que fueron denunciadas como fraudulentas por la oposición. El líder chavista está acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

El anuncio sobre el aumento de la recompensa por la captura de Maduro tiene lugar dos semanas después de que Estados Unidos designara al 'Cartel de los Soles’ de Venezuela como organización “terrorista”, la cual es "dirigida por el dictador Nicolás Maduro".

La Casa Blanca acusa a la organización criminal de apoyar a "terroristas que invaden el país para traficar con narcóticos, enriquecerse e infligir violencia a las comunidades estadounidenses".

A su vez, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental sostuvo que "con esta designación, Estados Unidos utilizará todos los recursos a su disposición para impedir que Maduro siga beneficiándose de la destrucción de vidas estadounidenses y desestabilizando nuestro hemisferio".

o

En respuesta, el régimen venezolano calificó de "patética" la declaración de Bondi. "Es la cortina de humo más ridícula que hemos visto", dijo el canciller de Maduro, Yván Gil, en un mensaje de Telegram.

Estados Unidos y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas desde el primer mandato de Trump (2017-2021).

En 2020, Washington ya había acusado formalmente a Maduro de "narcoterrorismo" y conspiración para traficar drogas y ofreció 15 millones de dólares por información que permitiera capturarlo.

Temas relacionados:

Recompensa por Maduro

Claudia Sheinbaum

Presidente de México

Declaraciones

Casa Blanca

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Se le ha desconocido su presunción de inocencia y se ha mancillado su honor": Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Un robo descarado": excandidato presidencial nicaragüense Juan Sebastián Chamorro sobre legislación del territorio fronterizo en el país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"La responsabilidad recae sobre el gobierno en el que están operando estos grupos": coronel jubilado del Ejército de EE. UU. sobre uso de fuerza militar contra cárteles terroristas

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Caso Bolsonaro: ¿se criminaliza la política o se castiga un delito?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Quién dio la orden? A dos meses del atentado de Miguel Uribe las investigaciones apuntan hacia la Segunda Marquetalia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Visitante observa cuadro de la tragedia de Hiroshima - Foto EFE
Hiroshima

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Vicky Dávila - EFE
Colombia

"Petro quiere quedarse porque él en el fondo es como Chávez, como Maduro, como Fidel y puede ser peor": precandidata Vicky Dávila lanza advertencias sobre el Gobierno Petro

Foto de referencia (AFP)
Marina

Alto mando de la Marina de EE. UU. lanza advertencia sobre el Ejército venezolano: "no es una nación estable"

Bill y Hillary Clinton - Foto AFP
Caso Jeffrey Epstein

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Gobierno de Perú rechaza declaraciones del presidente Petro sobre supuesta apropiación de un territorio colombiano

Más de Actualidad

Ver más
La ONU pide no usarla hambruna como arma de guerra / FOTO: EFE
Hambruna

“Nunca debemos aceptar el hambre como arma de guerra": La ONU sobre la preocupante situación en Gaza

José Daniel Ferrer, en entrevista con el programa La Noche - Foto NTN24
Presos políticos

"A José Daniel lo están asesinando lentamente por medio de torturas": Luis Enrique Ferrer, hermano del preso político cubano

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Estados Unidos

Estados Unidos es incluido en la lista de "países con libertades civiles en rápido declive"

Opinión

Ver más
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Álvaro Uribe Vélez y su hijo Tomás Uribe Moreno - EFE
Álvaro Uribe

Hijo del expresidente Uribe se pronuncia horas antes de que la juez 44 emita la sentencia contra su padre: "Colombia naufraga en narcotráfico y criminalidad"

Mbappé, delantero del Real Madrid - Foto AFP
Kylian Mbappé

Mbappé a la justicia: investigan al delantero del Real Madrid por un caso relacionado con cinco policías en Francia

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil - Foto: EFE
Brasil

Juez de la Corte Suprema brasileña descartó medida de prisión preventiva contra Jair Bolsonaro

Transferencia bancaria - Foto de referencia Canva
Finanzas

¿Qué es Bre-B? El nuevo sistema de 'llaves' de los bancos en Colombia para transferir dinero

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordena a la Armada detener barcos que lleven carbón a Israel

Artistas prometedores en Forbes | Fotos EFE y AFP
Forbes

Colombianos menores de 30 que están cambiando el mundo: Forbes destaca a 46 jóvenes en su lista 2025

Fútbol profesional en Colombia (EFE)
Futbolistas

Esta es la pena que podría enfrentar exfutbolista de Santa Fe capturado por robar en apartamentos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano