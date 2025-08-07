NTN24
Jueves, 07 de agosto de 2025
Jueves, 07 de agosto de 2025
Recompensa por Maduro

Estados Unidos califica a Maduro como uno de los mayores narcotraficantes del mundo al aumentar la recompensa por él a 50 millones de dólares

agosto 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro - EFE
Nicolás Maduro - EFE
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, hizo oficial el incremento del monto el jueves 7 de agosto.

Este jueves 7 de agosto, el Gobierno de Estados Unidos duplicó su recompensa por información que conduzca a la captura del cabecilla del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos federales por tráfico de drogas.

Así lo anunció la fiscal general Pam Bondi a través de un video compartido en las redes sociales en el que confirmó que el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado aumentaron el monto a $50 millones de dólares, una cifra que duplica los 25 millones fijados en enero.

o

Durante su declaración, Bondi aseguró que "Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles para sembrar la violencia letal" en Estados Unidos.

"Es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional", sentenció la fiscal estadounidense.

El Gobierno republicano del presidente Donald Trump no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela desde que fue proclamado vencedor en elecciones del año pasado que fueron denunciadas como fraudulentas por la oposición. El líder chavista está acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

o

El anuncio sobre el aumento de la recompensa por la captura de Maduro tiene lugar dos semanas después de que Estados Unidos designó al Cartel de los Soles de Venezuela como organización terrorista, el cual es "dirigido por el dictador Nicolás Maduro", según se informó.

La Unión Americana acusa a la organización criminal de apoyar a "terroristas que invaden el país para traficar con narcóticos, enriquecerse e infligir violencia a las comunidades estadounidenses".

En ese entonces, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental dijo que "con esta designación, Estados Unidos utilizará todos los recursos a su disposición para impedir que Maduro siga beneficiándose de la destrucción de vidas estadounidenses y desestabilizando nuestro hemisferio".

Temas relacionados:

Recompensa por Maduro

Régimen de Maduro

Captura

Estados Unidos

Justicia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Se le ha desconocido su presunción de inocencia y se ha mancillado su honor": Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Son válidas las pruebas presentadas en el juicio contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Lamentablemente en Venezuela es un delito pensar diferente": hermanas de activista político desaparecido

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Caso Bolsonaro: ¿se criminaliza la política o se castiga un delito?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Visitante observa cuadro de la tragedia de Hiroshima - Foto EFE
Hiroshima

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Vicky Dávila - EFE
Colombia

"Petro quiere quedarse porque él en el fondo es como Chávez, como Maduro, como Fidel y puede ser peor": precandidata Vicky Dávila lanza advertencias sobre el Gobierno Petro

Foto de referencia (AFP)
Marina

Alto mando de la Marina de EE. UU. lanza advertencia sobre el Ejército venezolano: "no es una nación estable"

Bill y Hillary Clinton - Foto AFP
Caso Jeffrey Epstein

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Gobierno de Perú rechaza declaraciones del presidente Petro sobre supuesta apropiación de un territorio colombiano

Más de Actualidad

Ver más
Documento migratorio. (Canva - Foto de Referencia)
TPS

¿Cómo se explica el incremento de los precios de los trámites migratorios en Estados Unidos?

Donald Trump y la primera dama Melania - Foto AFP
Texas

Trump visita Texas tras una semana de las devastadoras inundaciones que dejan un centenar de muertos y otros desaparecidos

Presos políticos en Venezuela

Colectivos paramilitares golpearon y robaron a las madres de los presos políticos que hacían vigilia frente al TSJ

Opinión

Ver más
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Corona de reina de belleza - Foto de referencia: EFE
Miss Venezuela

Exmiss venezolana se encuentra en grave situación médica y pide ayuda: "Es una operación delicada y costosa"

Luis Enrique, entrenador del PSG - Foto: EFE
Mundial de Clubes

Luis Enrique se 'salió de casillas' y golpeó a Joao Pedro del Chelsea al final del partido contra el PSG en el Mundial de Clubes

Concierto de Coldplay- Foto de referencia: EFE / Captura de video en redes sociales
Video viral

Compañía toma drástica decisión sobre futuro del CEO sorprendido en una supuesta infidelidad durante el concierto de Coldplay

Documento migratorio. (Canva - Foto de Referencia)
TPS

¿Cómo se explica el incremento de los precios de los trámites migratorios en Estados Unidos?

Foto Fundación Colombiana de Artes.
Cultura

El arte colombiano cruza fronteras y transforma vidas en comunidades vulnerables

Karol G, cantante - Foto EFE
Karol G

Karol G anuncia becas para mujeres entre los 18 y 30 años: así puede aplicar

Escudo del Bayern Múnich/ Luis Díaz - Fotos EFE
Luis Díaz

Este es el elevado precio de siete cifras en pesos colombianos de la camiseta del Bayern de Múnich con el nombre de Luis Díaz

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano