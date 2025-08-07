Estados Unidos califica a Maduro como uno de los mayores narcotraficantes del mundo al aumentar la recompensa por él a 50 millones de dólares

Este jueves 7 de agosto, el Gobierno de Estados Unidos duplicó su recompensa por información que conduzca a la captura del cabecilla del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos federales por tráfico de drogas.

Así lo anunció la fiscal general Pam Bondi a través de un video compartido en las redes sociales en el que confirmó que el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado aumentaron el monto a $50 millones de dólares, una cifra que duplica los 25 millones fijados en enero.

Durante su declaración, Bondi aseguró que "Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles para sembrar la violencia letal" en Estados Unidos.

"Es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional", sentenció la fiscal estadounidense.

El Gobierno republicano del presidente Donald Trump no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela desde que fue proclamado vencedor en elecciones del año pasado que fueron denunciadas como fraudulentas por la oposición. El líder chavista está acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

El anuncio sobre el aumento de la recompensa por la captura de Maduro tiene lugar dos semanas después de que Estados Unidos designó al Cartel de los Soles de Venezuela como organización terrorista, el cual es "dirigido por el dictador Nicolás Maduro", según se informó.

La Unión Americana acusa a la organización criminal de apoyar a "terroristas que invaden el país para traficar con narcóticos, enriquecerse e infligir violencia a las comunidades estadounidenses".

En ese entonces, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental dijo que "con esta designación, Estados Unidos utilizará todos los recursos a su disposición para impedir que Maduro siga beneficiándose de la destrucción de vidas estadounidenses y desestabilizando nuestro hemisferio".