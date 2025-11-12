NTN24
Despliegue militar de Estados Unidos

Es una mujer quien porta la insignia de Venezuela en el USS Gerald R. Ford

noviembre 12, 2025
Por: Maryorin Méndez
Portaviones USS Gerald Ford (AFP)
Los seguidores de las noticias sobre el despliegue militar para combatir el narcotráfico pusieron el ojo al detalle y estallaron los comentarios.

Distintos usuarios de los portales de noticias, entre esos seguidores de NTN24, escribieron a un video que exhibía el portaviones Gerald R. Ford llegando a las aguas del Caribe para sumarse al despliegue militar estadounidense contra el narcotráfico.

Pero en esta oportunidad, no solo llamaba la atención de que se tratara del más impactante de su clase, con más de 4000 marineros y decenas de aeronaves tácticas a bordo, y la mayor capacidad para proyectar poder mediante operaciones sostenidas en el mar.

Esta vez, algo más llamaba la atención.

o

 

Yellow Shirt
Yellow Shirt


Uno de los controladores aéreos a bordo, porta en su hombro derecho la insignia de Venezuela, como se observa en el siguiente video:

Algunos, con dudas, preguntaron a @grok si era posible que los tripulantes pudiera llevar la insignia de un segundo país, a lo que respondió: "Sí, la Marina de EE.UU. permite que los marineros lleven parches de banderas de su herencia ancestral en uniformes de trabajo como el NWU. Esto fomenta el orgullo cultural sin violar regulaciones, siempre que no sean ofensivos o interfieran con el deber".

Pero entonces, quién llevaba esta insignia con el tricolor venezolano?.

El muy popular usuario de la red social X, que se identifica como @Arr3ch0, y que ha revelado importante información de seguridad militar sobre los asuntos de Venezuela, parece haber dado con la identidad publicando dos fotos, una actual y otra de hace un par de años.

o

"Varios se preguntaban si una foto de un miembro de la Armada con la bandera de en su uniforme a bordo del USS Gerald R. Ford es real ó IA. Obviamente es muy real, la Estadounidense Alix Marcano está muy orgullosa de su sangre Venezolana, como debe ser. Desde aquí le deseo mucha suerte en su misión".

Pero además el usuario anónimo remata: "...espero recibirla pronto en Maracay", cuna de la aviación venezolana.

@grok agrega a un usuario: "La foto de Alix Marcano es un ejemplo auténtico de esta práctica común".

 

Otros usuarios se preocuparon por la seguridad de la militar, a lo que respondió: "Alix no le tiene miedo a nada ni nadie, de no querer salir en imágenes publicadas por la propia armada no saldría".

La "Yellow Shirt" se encarga de alinear a base de señales los aviones a la catapulta, y podría llegar a ser una "Shooter", los que dan el visto bueno antes del lanzamiento.

Varios venezolanos manifestaron su orgullo por su compatriota.

