NTN24
Viernes, 07 de noviembre de 2025
Gustavo Petro

Estados Unidos le respondió al presidente Petro luego de que este asegurara que “el presidente Trump esté hoy contra la humanidad”

noviembre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Las palabras del mandatario colombiano se dieron durante la cumbre climática COP30 en Brasil, a la que el presidente estadounidense no asistió.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a lanzar expresiones provocadoras contra Donald Trump, a pesar de haber sido incluido en la lista Clinton por sospechas de narcotráfico y descertificado por sus malos resultados contra la droga, Petro insistió en decir que su gobierno es el que más cocaína ha decomisado.

“El que les habla aquí ha sido considerado por Trump como un líder del narcotráfico cuando en mi vida personal he sido el primer paladín de la lucha contra la droga en Colombia”, aseveró.

Durante su discurso ante la cumbre climática COP30 en Brasil, el mandatario colombiano volvió a recabar sobre la teoría de la invasión a países latinoamericanos, según él como verdadera motivación del gobierno Trump para sus actuaciones militares e insistió en llamar pescadores o empleados a los tripulantes de las narcolanchas.

Los mismos misiles que caen sobre los niños en Gaza hoy caen sobre pobres jóvenes que no son narcos, sino empleados de los narcos o a veces pescadores en las lanchas rápidas. Van casi 60 asesinatos”, señaló

Tanto en su discurso como en posteriores declaraciones a la prensa oficial de la Casa de Nariño, Petro volvió a lanzarse contra Donald Trump por no haber acudido a la cumbre climática de Brasil.

Su ausencia hace que el presidente Trump esté hoy contra la humanidad, lo que obliga a la humanidad olvidar a Trump y se dedique y priorice, no una agenda de guerra o migración, sino una agenda que priorice la vida”

Tras las recientes y repetidas declaraciones del presidente colombiano contra altos funcionarios de Estados Unidos como el secretario Marco Rubio, de quien Petro dijo estaría aconsejado por políticos colombianos ligados a la mafia, el Departamento de Estado le respondió a través de un mensaje enviado a NTN24.

"La Administración Trump impuso sanciones directas contra el presidente Gustavo Petro, miembros de su familia y el ministro del Interior Benedetti, no contra el pueblo colombiano. A pesar de las diferencias políticas con el presidente colombiano Petro y sus ataques infundados contra el secretario Rubio, Estados Unidos sigue comprometido con su larga relación con el pueblo colombiano", reza el mensaje.

