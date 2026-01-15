"Calma, generación de cristal": fans de Carlos Villagrán (Kiko) apoyan a su ídolo, luego de que el actor llamara en son de broma 'Ñoño' a un niño seguidor

Muchos fans del actor mexicano Carlos Villagrán (Kiko) mostraron todo su apoyo al artista en diferentes redes sociales.

Esto, por una polémica que engloba a Villagrán, luego de que la celebridad llamara, en son de broma, "Ñoño", a un joven seguidor, haciendo referencia al personaje de contextura robusta de El Chavo del 8.

Secuencia de los hechos: un niño se acercó con entusiasmo a pedirle una fotografía y el actor le respondió preguntando: "¿Tú eres Ñoño?".

La situación fue captada en un video que se volvió viral rápidamente, generando múltiples reacciones en varias plataformas digitales.

En cuanto a los más críticos, algunos usuarios consideraron el comentario de Villagrán como una burla insensible hacia la apariencia física del menor.

“Creo que no estuvo bien, puede que al ser una persona de la tercera edad no tenga filtro, pero hay que ser más respetuoso con el físico de los demás”, mencionó una internauta en la red social Instagram.

“Yo vi la serie de Chespirito y ya no veo con los mismos ojos a Kiko, aquí confirma como es su alter-ego", manifestó otro internauta, también en Istagram.

En contraparte, y de forma mayoritaria, muchos usuarios de redes sociales se mostraron a favor de Villagrán.

“Aquí todos los que comentan, seguro no pasan los 25 años, calma, generación de cristal, este tipo es y seguirá siendo un caballero”, sostuvo un navegador de Internet de X (Twitter).

“Hay que separar lo que se dice en serio y lo que se die en broma, hasta el niño se puso a reír, al igual que la familia, no sean amargados”, escribió otro usuario de X.

A su vez, otro usuario, esta vez en threads, puntualizó: “A mi me encantó su reacción, aparte ese niño inmortalizó un mágico instante con su ídolo, y seguro que también ídolo de sus padre y abuelos, Kiko transciende generaciones... Vivan y dejen vivir”.

Villagrán, el eterno intérprete de Kiko, sigue estando muy activo en el mundo mediático. De hecho, celebró recientemente su cumpleaños número 82 el pasado 12 de enero de 2026.