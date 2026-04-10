"Siguiente paso: ¡Marte!": Donald Trump tras el regreso de la misión Artemis II

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a la tripulación de la misión Artemis II y destacó el amerizaje perfecto de la nave de Orión, tras la operación espacial de 10 días que resultó todo un éxito.

Por medio de su red social de Truth Social, el mandatario de los norteamericanos manifestó sus: "Felicitaciones a la gran y muy talentosa tripulación de Artemis II. Todo el viaje fue espectacular, el aterrizaje fue perfecto y, como presidente de los Estados Unidos, ¡no podría estar más orgulloso!”.

Asimismo, el jefe de Estado de la nación norteamericana expresó su deseo de reencontrarse pronto con Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, los valientes astronautas que hicieron parte de esta operación espacial.

“Espero verlos a todos en la Casa Blanca pronto”, señaló el presidente Donald Trump.

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De igual manera, tras el éxito de Artemis II, el mandatario de los Estados Unidos dejó ver que el planeta Marte se encuentra dentro de los objetivos de las futuras misiones que adelantará la NASA en los próximos años.

“Lo haremos de nuevo y luego, siguiente paso, ¡Marte!”, sentenció el jefe de Estado de los norteamericanos.

Cabe destacar que este viernes 10 de abril, la cápsula Orión, en la cual se adelantó la misión Artemis II, amerizó con éxito en aguas del océano Pacífico, sobre las 20:07 p.m. hora local frente a la costa de San Diego, California.

Tras el amerizaje por medio de un trabajo en conjunto entre la NASA y la Marina de los Estados Unidos, la cual arribó al lugar con embarcaciones, rodearon la nave, a la cual posteriormente ingresaron para asistir a los tripulantes, los cuales minutos más tarde salieron de la cápsula y fueron trasladados en helicóptero a un buque donde recibirán asistencia médica.

Los astronautas de la misión Artemis II de la NASA, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, sobrevolaron la Luna, marcando un hito en la historia espacial, tras convertirse en los primeros humanos en órbita lunar luego de más de 50 años.

Durante la misión, que fue todo un éxito, la tripulación se encargó de la toma de imágenes de la cara oculta del satélite; probaron los sistemas de la cápsula Orión.