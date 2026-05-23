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Sábado, 23 de mayo de 2026
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Nascar

Con apenas 41 años murió leyenda del automovilismo y uno de los grandes rivales de pista de Juan Pablo Montoya

mayo 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Auto de Kyle Busch del equipo Richard Childress Racing (EFE)
Auto de Kyle Busch del equipo Richard Childress Racing (EFE)
Busch, dos veces campeón de la serie Cup de la popular competición de Estados Unidos, murió el jueves a los 41 años tras haber sido hospitalizado.

El piloto estadounidense Kyle Busch, leyenda de Nascar, falleció a causa de una sepsis derivada de una neumonía grave, anunció su familia el sábado.

Busch, dos veces campeón de la serie Cup de la popular competición de Estados Unidos, murió el jueves a los 41 años tras haber sido hospitalizado por lo que se describió como una "enfermedad grave".

"La evaluación médica proporcionada a la familia Busch concluyó que una neumonía grave evolucionó hacia sepsis, lo que provocó complicaciones asociadas rápidas y abrumadoras", indicó un comunicado de la familia.

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"La familia pide que se siga respetando su comprensión y privacidad durante este difícil momento", agregó la nota.

La sepsis se produce cuando el proceso de lucha contra las infecciones del organismo se vuelve contra el cuerpo y provoca que los órganos funcionen de manera incorrecta, lo que puede causar daños graves y la muerte.

Busch, en su 22 temporada en Nascar, figuraba entre los mejores pilotos de la división de élite de la serie estadounidense de carreras de autos stock.

Horas antes de su fallecimiento, su familia y su equipo, Richard Childress Racing, anunciaron su hospitalización y su retirada de la carrera Coca-Cola 600 del domingo.

La prueba se llevará a cabo según lo previsto en el Charlotte Motor Speedway, en Carolina del Norte, y todos los autos en la parrilla llevarán una calcomanía con el número ocho en tributo a Busch.

Busch también es recordado por algunos fanáticos colombianos de la Nascar por haber sido uno de los rivales de Juan Pablo Montoya en los tiempos en que ambos coincidieron en la competencia.

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En 2008, según recuerda el portal 20 minutos, Montoya dijo que se estrelló a propósito con Kyle Busch en La Lenox Industrial Tools 301, carrera de la Copa Sprint que se disputó en New Hampshire, tras sufrir una primera embestida de su rival.

"Salimos con bandera amarilla y aún así él (Busch) volvió a colisionar conmigo. Después de eso yo le di a él. Soy un buen tipo, pero no soy idiota", admitió Montoya, que terminó trigésimo segundo.

Busch ganó la NASCAR Cup Series en 2015 y 2019.

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