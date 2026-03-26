Silencioso, nervioso y agazapado: así se vio Maduro ante la justicia de EE. UU., que no cayó en la maniobra de su defensa

Hace cerca de tres meses, antes del operativo militar de Estados Unidos en Caracas, Nicolás Maduro parecía divertirse y disfrutar junto a su esposa, Cilia Flores, en Venezuela.

El exdictador se mostraba vigoroso: bailaba, corría, trotaba y hasta intentaba cantar en inglés en actitudes que resultaron desafiantes para la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Actualmente, Maduro ya no se ve de la misma manera, tan animado y festivo, sino que, por el contrario, los bocetos de la diligencia en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York mostraron a un Maduro nervioso y aminorado en su segunda audiencia este jueves 26 de marzo.

Cilia Flores, por su parte, mantuvo una postura de evidente displicencia ante el jurado. Ambos estuvieron agazapados ante la magnitud e imponencia de la justicia de Estados Unidos.

Los bocetos describen la actitud de Maduro y Flores frente a lo que fue esta jornada histórica en Nueva York y los mostraron compareciendo en el banquillo de los acusados, en este caso por narcoterrorismo, según Washington, que también advierte sobre otros cargos.

Entretanto, el juez Alvin Hellerstein, a cargo del proceso contra Maduro y Cilia Flores, no cayó en la maniobra de la defensa los acusados que buscaba desestimar los cargos en su contra.

La defensa intentó alegar que los bloqueos a los fondos de Maduro y Flores por su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos les impide pagar los honorarios.

Ante ese impedimento, la pareja de acusados ha pretendido, además, que sea el régimen de Venezuela el que costee los abogados del proceso judicial que enfrentan en Estados Unidos.

Carla Angola, periodista venezolana-americana, y Renzo Prieto, víctima del régimen de Nicolás Maduro, hablaron sobre este tema en el programa La Noche de NTN24.

Angola aseguró que no son ciertas las versiones que están circulando acerca de que el juez iba a pensar el asunto de anular el juicio. "El juez fue bastante tajante, no va a considerar desestimar esta causa, así que persiste", indicó.

Asimismo, la periodista afirmó que "hay un detalle en el que hay que fijarse" respecto al alto interés que tenía la defensa de Maduro y Flores para que se utilizaran recursos del régimen en la defensa y lo que el juez pueda considerar.

Prieto cree que el hecho de que Maduro esté enfrentando a la justicia de Estados Unidos significa "una alegría y una emoción" para todo Venezuela, que ha vivido una lucha contra la represión por varios años

"(Maduro) está enfrentando la justicia, algo que nosotros nunca tuvimos, siempre nos llevó a unos tribunales, pero de manera injusta, y aun así de nuestra parte lo enfrentamos con toda la gallardía y con la frente en alto", dijo Prieto.

"Yo espero que ellos tengan los pantalones y enfrenten la justicia de la forma en que nosotros enfrentamos la injusticia que padecimos bajo su régimen", agregó.