Jueves, 30 de octubre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Sobreviviente a ataque contra semisumergible es exconvicto, reincidió y salió libre: ¿qué revela su caso?

octubre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
En el expediente al que tuvo acceso NTN24 queda evidenciado que Tufiño Chila fue condenado en una causa penal.

Andrés Fernando Tufiño Chila, alias “Fresco Solo”, fue uno de los sobrevivientes junto a un ciudadano colombiano, a un reciente ataque de Estados Unidos contra un semisumergible en aguas del Caribe.

El ecuatoriano logró escapar de la muerte tras el impacto de un misil del Pentágono sobre la embarcación en la que navegaba y que, según el gobierno de Estados Unidos, estaba cargada de drogas. Otros dos tripulantes no corrieron su suerte.

Tras pasar unas horas bajo custodia de las tropas estadounidenses, fue deportado a su país de origen. La Fiscalía de Ecuador indicó a la prensa que el connacional repatriado fue dejado en libertad debido a que no cometió un delito en el país.

Tufiño fue condenado en 2020 en una corte federal de los Estados Unidos por narcotráfico marítimo y deportado a Ecuador luego de cumplir una sentencia de cinco años en prisión.

El archivo judicial detalla que, el 6 de septiembre de 2020, Tufiño Chila, identificado como el capitán de la embarcación gfv 1, fue interceptado en el océano Pacífico con una tonelada de cocaína oculta en el interior de la lancha, justo cuando estaba al este de la isla francesa Clipperton.

Al respecto, Nathaly Logroño García, abogada penalista; David Sánchez, analista en temas de seguridad nacional, y Carolina Mella, periodista ecuatoriana, hablaron en Ángulo de NTN24.

Según explicó Nathaly Logroño, "existe una aceptación táctica de la infracción penal". Sin embargo, la falta de pruebas locales impidió iniciar un proceso judicial.

Por su parte, David Sánchez enfatizó la importancia de corregir estos vacíos legales en la legislación ecuatoriana.

"Este caso debe ser considerado como una oportunidad para mejorar los procesos legales frente a delitos internacionales," señaló Sánchez.

A pesar de estos desafíos, Carolina Mella, periodista colaboradora de medios internacionales, destacó el silencio inicial de las autoridades ecuatorianas ante este escándalo.

