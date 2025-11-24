Corte Suprema de Brasil mantiene prisión preventiva para Jair Bolsonaro tras su “intento de fuga”

Este lunes la Corte Suprema de Brasil decidió mantener el encarcelamiento del expresidente Jair Bolsonaro acusado de haber intentado “fugarse”.

La votación de la decisión se hizo de manera virtual, en donde los cuatro magistrados votaron a favor para que mantener el exmandatario preso de manera preventiva.

Bolsonaro, que se encontraba desde agosto en prisión domiciliaria, fue enviado este sábado a la cárcel por “riesgo de fuga”.

Según se conoció, el expresidente fue acusado por la justicia brasileña de haber intentado quitarse la tobillera electrónica para escapar.

De acuerdo con el magistrado Alexandre de Moraes, quien ordenó su traslado a prisión, Bolsonaro “violó dolosa y conscientemente el equipamiento de monitoreo electrónico”.

El juez reiteró el lunes que su decisión respondió a los "gravísimos indicios de un eventual intento de fuga", según él, programado para la tarde del sábado durante una manifestación convocada por el hijo del expresidente frente a su residencia.

Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado contra Lula da Silva tras perder las elecciones de 2022.

El expresidente, de 70 años, cumplía prisión domiciliaria preventiva en su casa en Brasilia a la espera de agotar los recursos contra la sentencia.

La defensa del exmandatario hizo una primera apelación a finales de octubre y aún cabe un recurso más contra la condena.

La madrugada del sábado, el sistema de vigilancia penitenciaria detectó daños en la tobillera del exmandatario.

Un video de la inspección muestra a Bolsonaro admitiendo ante una funcionaria que usó "un soldador" para intentar abrir el aparato por "curiosidad".

Durante una audiencia de custodia realizada el domingo Bolsonaro alegó que sufrió un momento de "paranoia" debido a medicamentos y que tuvo "alucinaciones" de que había dispositivos de escucha en la tobillera.

Sus abogados solicitaron que regrese a prisión domiciliaria por su "cuadro de confusión mental", con el argumento de que sufría efectos secundarios de fármacos que toma para aliviar crisis de hipo derivadas de las secuelas de una puñalada que recibió en 2018.