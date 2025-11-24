NTN24
Lunes, 24 de noviembre de 2025
Lunes, 24 de noviembre de 2025
Jair Bolsonaro

Corte Suprema de Brasil mantiene prisión preventiva para Jair Bolsonaro tras su “intento de fuga”

noviembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Jair Bolsonaro | Foto: AFP
Jair Bolsonaro | Foto: AFP
La madrugada del sábado, el sistema de vigilancia penitenciaria detectó daños en la tobillera del exmandatario.

Este lunes la Corte Suprema de Brasil decidió mantener el encarcelamiento del expresidente Jair Bolsonaro acusado de haber intentado “fugarse”.

La votación de la decisión se hizo de manera virtual, en donde los cuatro magistrados votaron a favor para que mantener el exmandatario preso de manera preventiva.

Bolsonaro, que se encontraba desde agosto en prisión domiciliaria, fue enviado este sábado a la cárcel por “riesgo de fuga”.

Según se conoció, el expresidente fue acusado por la justicia brasileña de haber intentado quitarse la tobillera electrónica para escapar.

o

De acuerdo con el magistrado Alexandre de Moraes, quien ordenó su traslado a prisión, Bolsonaro “violó dolosa y conscientemente el equipamiento de monitoreo electrónico”.

El juez reiteró el lunes que su decisión respondió a los "gravísimos indicios de un eventual intento de fuga", según él, programado para la tarde del sábado durante una manifestación convocada por el hijo del expresidente frente a su residencia.

Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado contra Lula da Silva tras perder las elecciones de 2022.

El expresidente, de 70 años, cumplía prisión domiciliaria preventiva en su casa en Brasilia a la espera de agotar los recursos contra la sentencia.

La defensa del exmandatario hizo una primera apelación a finales de octubre y aún cabe un recurso más contra la condena.

La madrugada del sábado, el sistema de vigilancia penitenciaria detectó daños en la tobillera del exmandatario.

Un video de la inspección muestra a Bolsonaro admitiendo ante una funcionaria que usó "un soldador" para intentar abrir el aparato por "curiosidad".

Durante una audiencia de custodia realizada el domingo Bolsonaro alegó que sufrió un momento de "paranoia" debido a medicamentos y que tuvo "alucinaciones" de que había dispositivos de escucha en la tobillera.

Sus abogados solicitaron que regrese a prisión domiciliaria por su "cuadro de confusión mental", con el argumento de que sufría efectos secundarios de fármacos que toma para aliviar crisis de hipo derivadas de las secuelas de una puñalada que recibió en 2018.

Temas relacionados:

Jair Bolsonaro

Corte Suprema de Brasil

Brasil

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Venezuela antes era un Estado fallido, ahora es un santuario de terrorismo": general en retiro sobre designación del Cartel de los Soles por parte de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Me da vértigo porque en Venezuela por una injusticia la gente deja de vivir": hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, secuestrada por el régimen madurista

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Los soldados disfrutan del Caribe y de pasear, estarán unos días y luego regresarán”: exasesor y ahora crítico de Trump asegura que no habría intervención militar en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Empieza la hora cero: ¿qué impacto tiene la nueva designación de Estados Unidos al Cartel de los Soles? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Petro está destruyendo las relaciones internacionales": Federico Hoyos, exembajador de Colombia en Canadá

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Habrá ataques en Venezuela tras designación de EE. UU. sobre el Cartel de los Soles? Expertos responden

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
John Bolton, exasesor de Trump (AFP)
John Bolton

“Los soldados disfrutan del Caribe y de pasear, estarán unos días y luego regresarán”: exasesor y ahora crítico de Trump asegura que no habría intervención militar en Venezuela

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

“Hay una cercanía del presidente con una serie de personas que están involucradas en actividades criminales”: Marta Lucía Ramírez

Ejercicios recientes en el Caribe de un avión B-52 difundidos por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Despliegue militar de Estados Unidos

Así fue el muy cercano sobrevuelo de un bombardero B-52 y varios FA-18 a las costas de Venezuela el día que el Cartel de los Soles fue designado terrorista

Marisol Ramos, hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, privada de libertad por el régimen de Maduro
Presos políticos

"Me da vértigo porque en Venezuela por una injusticia la gente deja de vivir": hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, secuestrada por el régimen madurista

Activista venezolana, Sairam Rivas | Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

“Las mujeres ahora están siendo detenidas por ser familiar de un preso político”: activista venezolana Sairam Rivas

Más de Judicial

Ver más
Presos políticos en Venezuela

Otro periodista es secuestrado en Venezuela: Joan Camargo fue interceptado y desaparecido al salir de su casa

Tren de Aragua

Capturan en Perú a venezolana integrante del Tren de Aragua y sonríe para la foto

Tren de Aragua

Cae en Colombia alias 'Flypper', mano derecha de 'Niño Guerrero' y financiero del Tren de Aragua

Opinión

Ver más
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
José María Aznar, expresidente del gobierno español | Foto: EFE
José María Aznar

"No solo es para luchar contra el narcotráfico sino para provocar un cambio de régimen en Venezuela": José María Aznar sobre despliegue de EE. UU. en el Caribe

Bre-B - Foto X: @BancoRepublica/ Gustavo Petro - Foto EFE
Finanzas

Revelan enormes cifras del despliegue del sistema Bre-B en Colombia en medio de polémica por posible impuesto del Gobierno Petro

Huracán Melissa deja al menos 32 muertos a su paso por el Caribe - Foto AFP
Huracán Melissa

Huracán Melissa deja al menos 32 muertos a su paso por el Caribe: este jueves impactará a Bahamas

María Oropeza lleva 15 meses retenida - Foto: EFE
Detenciones arbitrarias

"Está teniendo unos tratos bastante crueles": coordinador de Vente Venezuela sobre la situación de la presa política María Oropeza

Presos políticos en Venezuela

Otro periodista es secuestrado en Venezuela: Joan Camargo fue interceptado y desaparecido al salir de su casa

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto AFP
Régimen de Maduro

Ante un eventual ataque de EE.UU., ¿qué fronteras tendría más cerca el régimen de Maduro?

Avión comercial (Canva)
Aerolíneas

La Aerocivil de Colombia dice que está tomando medidas tras "aviso de seguridad sobre zona aérea cerca de Venezuela"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre