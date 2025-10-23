Primicia NTN24: El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU. contra un semisumergible; no es un pescador, es un exconvicto reincidente

NTN24 conoció en primicia el expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir, junto a un ciudadano colombiano, a un reciente ataque de Estados Unidos contra un semisumergible en aguas del Caribe.

El ecuatoriano logró escapar de la muerte tras el impacto de un misil del Pentágono sobre la embarcación en la que navegaba y que, según el gobierno de Estados Unidos, estaba cargada de drogas. Los otros dos tripulantes no corrieron su suerte.

Tras pasar unas horas bajo custodia de las tropas estadounidenses, fue deportado a su país de origen. La Fiscalía de Ecuador indicó a la prensa que el connacional repatriado fue dejado en libertad debido a que no cometió un delito en el país.

"Al no existir ninguna noticia del delito que haya sido puesta en conocimiento de esta institución, que advierta de la comisión de un delito en territorio ecuatoriano, no se lo podía retener. (…). Tampoco tenía procesos pendientes en su contra", expresó la Fiscalía de Ecuador.

Pero contrario a lo que algunos sectores políticos han expresado, el ecuatoriano no es un pescador sino un exconvicto reincidente que ha sido conocido como alias “fresco solo”.

Tufiño fue condenado en 2020 en una corte federal de los Estados Unidos por narcotráfico marítimo y deportado a Ecuador luego de cumplir una sentencia de cinco años en prisión.

En el expediente al que tuvo acceso NTN24 queda evidenciado que Tufiño Chila fue condenado en una causa penal.

El archivo judicial detalla que, el 6 de septiembre de 2020, Tufiño Chila, identificado como el capitán de la embarcación gfv 1, fue interceptado en el océano Pacífico con una tonelada de cocaína oculta en el interior de la lancha, justo cuando estaba al este de la isla francesa Clipperton.

“Una aeronave de patrulla marítima detectó el gfv 1 aproximadamente a 330 millas náuticas al este de la isla Clipperton, Francia. La isla Clipperton 16 es un atolón de coral remoto y deshabitado. Se encuentra a aproximadamente 2000 millas de Ecuador 17 y 700 millas de México. Basado en mi capacitación y experiencia, esta es un área conocida de narcotráfico", expresó la agente especial, Gina Alfaro, del departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional.

Según los documentos judiciales Tufiño viajaba junto a otros dos sujetos que declararon ser también ecuatorianos. El objetivo habría sido reunirse en alta mar con una segunda embarcación de alta velocidad que fue interceptada en la misma operación. En esta viajaban tres personas procedentes de México. Supuestamente iban a pescar tiburones, dijeron a las autoridades. Sin embargo, el expediente muestra que en la cubierta fueron halladas motosierras, hachas y martillos.

"La gfv 2 tenía herramientas como la motosierra y las hachas para acceder a las drogas en el doble fondo; y los tripulantes mintieron sobre el propósito de su viaje como pesca, ya que estaban lejos de los caladeros mexicanos, no tenían el equipo apropiado, y no tenían cebo ni captura a pesar de viajar durante horas o días desde México. Basado en mi capacitación y experiencia creo que la gfv 2 estaba planteando reunirse con la gfv 1 para trasnferir la cocaína”, indicó Alfaro.

Tras ir a juicio en una corte de California, Tufiño Chila se declaró culpable de conspiración para distribuir cocaína a bordo de una embarcación.

La corte le impuso una pena de cinco años de prisión y, una vez cumplida su sentencia, fue puesto en libertad bajo la condición especial de ser deportado a su país de origen.

No tardó en reincidir, el pasado viernes 17 de octubre se volvía a embarcar, esta vez en un submarino.

El otro sobreviviente también repatriado fue el colombiano Jeison Obando Pérez, quien llego con un traumatismo craneoencefálico y varias heridas producto del ataque del Pentágono. Mientras permanece en u hospital, las autoridades colombianas indicaron que será procesado por la justicia como un presunto delincuente que estaba traficando drogas.