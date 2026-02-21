NTN24
Sábado, 21 de febrero de 2026
Sábado, 21 de febrero de 2026
Willie Colón

El mundo de la salsa llora la partida de Willie Colón: “Tenía fe y esperanza que sanara, pero la voluntad del señor fue otra”

febrero 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Cortesía | Willie Colón
El legendario músico falleció este sábado a sus 75 años y sus amigos y colegas musicales lamentan su partida.

El cantautor y trombonista William Anthony Colón, mejor conocido como Willie Colón, falleció este sábado a sus 75 años tras permanecer hospitalizado durante cinco días en Nueva York por inconvenientes respiratorios.

La noticia ha caído como ‘un balde de agua fría’ entre sus seguidores, los amantes a la música y sus colegas del género, quienes, a través de las redes sociales, comenzaron a lamentar la partida de ‘el malo del Bronx’ y enviar condolencias a la familia.

“Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido. A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame”, escribió Rubén Blades en su cuenta de X.

Desde Colombia, el Grupo Niche también se pronunció: “Hoy despedimos con profunda tristeza a Willie Colón, trombonista, compositor, productor y referente absoluto de nuestra cultura (…) Gracias por tanto, maestro. Tu música es eterna”.

o

“Triste noticia la que acabo de recibir. Tenía fe y esperanza de que Nuestro Señor lo sanara. Pero la voluntad de Nuestro Señor fue otra. Me uno al dolor de la Esposa, hijos, nietos y Familia, Amigos, Colegas y seguidores por la partida de un gran visionario, con una identidad propia. Su legado vivirá en todos nosotros. Mis Condolencias, Paz y Fortaleza en estos momentos de dolor”, escribió el legendario bajista puertorriqueño Bobby Valentín.

Tito Nieves no fue ajeno al dolor que vive la familia de la salsa por la partida de Colón y escribió: “Con mucha tristeza despedimos al maestro Willie Colón, un pilar de la salsa y un visionario que marcó nuestra música para siempre. Siempre admiré su genialidad y su talento incomparable. Gracias por tu legado, maestro”.

“Nuevamente el universo de la salsa pierde a una de sus figuras más emblemáticas, “El malo del Bronx” Willie Colón. Productor y visionario. Responsable de un nuevo sonido de la salsa. Tuve la oportunidad de compartir el escenario en varias ocasiones y tener interesantes conversaciones. Hombre de carácter fuerte, pero siempre me trató con mucho respeto. Su legado quedará para la historia. DEP”, escribió Víctor Manuelle, uno de los músicos influenciados por el legado de este ícono de la salsa.

“Su legado musical, su carácter innovador y su aporte invaluable al género marcaron generaciones enteras y seguirán siendo inspiración para todos los que vivimos y amamos la salsa. Su visión artística dejó una huella imborrable en la música latina”, publicó el Grupo Galé en su cuenta de Instagram.

Así como estos salseros, los fanáticos alrededor del mundo de la música de Willie Colón lamentan su partida, pero aseguran que lo recordarán cada vez que uno de sus clásicos suene en la discoteca o en cualquier lugar.

