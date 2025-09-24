NTN24
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
Asamblea General de la ONU

“Somos el hazmerreír internacional, Petro terminó haciendo un oso vergonzoso”: congresista Lina Garrido

septiembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
La representante aseveró que el mandatario tiene un plan macabro para alejar a los países que han sido aliados estratégicos de Colombia.

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó críticas contra la política antidrogas de Estados Unidos, calificándola como un mecanismo de dominación sobre América Latina más que una estrategia efectiva contra el narcotráfico.

Petro criticó la reciente descertificación en la lucha antidrogas de la Administración Trump contra Colombia y afirmó que su gobierno ha logrado resultados significativos en la lucha contra las drogas sin recurrir a la violencia.

o

Sobre el discurso de Petro en la ONU habló Lina Garrido, representante a la Cámara por el partido Cambio Radical, en La Tarde de NTN24 y aseveró que el mandatario colombiano hizo un “oso vergonzoso” y que tiene “un plan macabro” para alejar al país de sus socios estratégicos.

Somos el hazmerreír internacional, Petro se fue a querer dar una catedra de líder mundial y terminó haciendo un oso vergonzoso, quiere seguir ahondando la crisis diplomática con Estados Unidos, no le basta con la descertificación del país por su desastrosa o fracasada apuesta contra el narcotráfico, ahora quiere seguir dividiendo más y tal vez buscando mayores consecuencias políticas o económicas que afecten más al país”, aseguró la congresita.

“Petro tiene un plan macabro de querernos alejar de quienes han sido nuestros socios estratégicos, lo está haciendo con Israel y ahora con Estados Unidos, que no contento con la descertificación, quiere que nos genere mayores consecuencias”, sentenció Garrido.

