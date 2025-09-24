"La situación en Venezuela se ha vuelto verdaderamente alarmante": presidente de Paraguay durante su discurso en la Asamblea de la ONU

La situación política y social en Venezuela, bajo el régimen de Nicolás Maduro, ha sido uno de los temas tratados por los líderes mundiales durante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas que se lleva a cabo en Nueva York.

Uno de los últimos mandatarios que se refirió sobre el tema fue el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien durante su intervención de este miércoles calificó de “alarmante” la situación de Venezuela.

“Lamentablemente, la situación en Venezuela se ha vuelto verdaderamente alarmante”, dijo Peña en referencia a la preocupación que le generan las consecuencias del régimen de Maduro.

“A las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y las libertades fundamentales, se suman acciones contrarias al derecho internacional y la persecución a líderes políticos”, declaró.

A su vez, el mandatario paraguayo aseguró que “el proceso electoral de 2024 pisoteó la voluntad del pueblo venezolano”, al tiempo que puso en relieve que “siete millones de venezolanos han abandonado su patria”. En ese sentido, aseguró que es “la mayor crisis migratoria en la historia del hemisferio occidental”.

Peña también se refirió sobre Nicaragua, donde también ha recrudecido la situación política a manos del régimen de Daniel Ortega.

“No podemos ni debemos permanecer en silencio. Debemos responder con más democracia, más república, más diálogo”, subrayó.