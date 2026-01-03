Subsecretario de Estado de Estados Unidos celebra "un nuevo amanecer para Venezuela": "El tirano se ha ido"

El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, publicó una emotiva reacción tras el anuncio de Donald Trump sobre la captura de Nicolás Maduro en medio de las explosiones y sobrevuelos que, este sábado en la madrugada, tuvieron lugar en Caracas, Venezuela.

“¡Un nuevo amanecer para Venezuela! El tirano se ha ido. Ahora, por fin, enfrentará la justicia por sus crímenes”, afirmó Landau.

El comentario de Landau se dio luego de que Trump confirmara que ordenó ataques contra Venezuela.

“Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado y trasladado fuera del país junto con su esposa”, indicó Trump mediante una publicación en su red Truth Social.

Trump también afirmó en su mensaje que esta operación “se realizó en conjunto con las fuerzas del orden de EE. UU”. “Se darán más detalles próximamente. Habrá una conferencia de prensa hoy a las 11 a. m. en Mar-a-Lago”, precisó.

La madrugada de este sábado 3 de enero, se registraron explosiones en estaciones militares de Caracas, Miranda, Aragua, Nueva Esparta y La Guaira.

Pasadas las 2 de la mañana se registraron vuelos, detonaciones, incendios y fallas eléctricas en algunas zonas de Caracas.

Uno de los sitios donde se produjo una explosión es en la base aérea La Carlota, en plena ciudad de Caracas.

A través de un comunicado, el régimen de Nicolás Maduro culpó a Estados Unidos de las explosiones ocurridas la madrugada del sábado 3 de enero en Caracas, capital de Venezuela, y otras partes del país.

“La República Bolivariana de Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira”, indicó el régimen.

En el comunicado el régimen además afirmó que el objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, “en particular de su petróleo y minerales”.