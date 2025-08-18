Subsecretario de Estados Unidos responde a Diosdado Cabello: "Brutos criminales... la historia demuestra cómo terminan"

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, dijo el miércoles pasado en su programa Con el Mazo Dando que el embajador estadounidense para los asuntos de Venezuela, John McNamara, estaba "conspirando contra Petro y contra Venezuela" desde Colombia.

Cabello además aseguró que había demantelado sendos centros de explosivos en Venezuela que serían usados, según dijo, para atentados terroristas supuestamente encabezados por la opositora María Corina Machado, apoyada por Estados Unidos.

Al respecto, Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos le respondió al considerado número dos del régimen de Maduro, quien además es acusado de formar parte del Cartel de los Soles, declarada organización terrorista.

En su cuenta en X, Landau dio directamente su respuesta a Cabello.

"Usted y su pandilla de brutos criminales han destrozado su patria como pocas veces en la historia humana se ha destrozado un gran país", dijo.

Cabello tiene precio por su cabeza, por "coordinar con las Farc para promover la conspiración narcoterrorista con el fin de transportar y distribuir grandes cargamentos de cocaína; beneficiarse, y hacer que otros participen, en la provisión de seguridad fuertemente armada para proteger los cargamentos de cocaína; hacer que grandes cantidades de cocaína previamente incautada e interferir con las investigaciones de narcotráfico".

Landau recordó a Cabello que "las elecciones del año pasado y el tsunami de migración al exterior demuestran claramente para el mundo entero el repudio absoluto de su propio pueblo. Ustedes que se creen tan listos no han engañado a nadie. Son Ustedes los que han acosado y declarado la guerra al gran pueblo de Venezuela. Con razón usted y su pandilla de matones corren llenitos de angustia mientas yo ando tranquilo: la historia demuestra como terminan los tiranos".

Cabello calificó de "estúpidos" a los funcionarios de Estados Unidos. "Quien conoce a Nicolás, es el mismo Nicolás de toda la vida. Yo tengo apenas 27 años conociéndolo y es el mismo, no ha cambiado, no ha traicionado al comandante Hugo Chávez, ha aguantado todas las presiones de los gringos".

Pero además dijo que tenía "un reclamo" a Trump.

"Yo tengo un reclamo, a mí no me aumentaron nada, me incomoda eso, me tiene pensativo, me pone a pensar qué hice mal, cuéntenme", dijo ante la risa de los presentes.

Por su cabeza se ofrecen 15 millones de dólares.