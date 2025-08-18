NTN24
Lunes, 18 de agosto de 2025
Lunes, 18 de agosto de 2025
Estados Unidos y Maduro

Subsecretario de Estados Unidos responde a Diosdado Cabello: "Brutos criminales... la historia demuestra cómo terminan"

agosto 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Christopher Landau - Foto EFE
Christopher Landau - Foto EFE
La guerra de micrófonos entre representantes del régimen de Maduro y de la administración Trump ha aumentado de volumen.

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, dijo el miércoles pasado en su programa Con el Mazo Dando que el embajador estadounidense para los asuntos de Venezuela, John McNamara, estaba "conspirando contra Petro y contra Venezuela" desde Colombia.

o

Cabello además aseguró que había demantelado sendos centros de explosivos en Venezuela que serían usados, según dijo, para atentados terroristas supuestamente encabezados por la opositora María Corina Machado, apoyada por Estados Unidos.

Al respecto, Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos le respondió al considerado número dos del régimen de Maduro, quien además es acusado de formar parte del Cartel de los Soles, declarada organización terrorista.

En su cuenta en X, Landau dio directamente su respuesta a Cabello.

"Usted y su pandilla de brutos criminales han destrozado su patria como pocas veces en la historia humana se ha destrozado un gran país", dijo.

o

Cabello tiene precio por su cabeza, por "coordinar con las Farc para promover la conspiración narcoterrorista con el fin de transportar y distribuir grandes cargamentos de cocaína; beneficiarse, y hacer que otros participen, en la provisión de seguridad fuertemente armada para proteger los cargamentos de cocaína; hacer que grandes cantidades de cocaína previamente incautada e interferir con las investigaciones de narcotráfico".

Landau recordó a Cabello que "las elecciones del año pasado y el tsunami de migración al exterior demuestran claramente para el mundo entero el repudio absoluto de su propio pueblo. Ustedes que se creen tan listos no han engañado a nadie. Son Ustedes los que han acosado y declarado la guerra al gran pueblo de Venezuela. Con razón usted y su pandilla de matones corren llenitos de angustia mientas yo ando tranquilo: la historia demuestra como terminan los tiranos".

Cabello calificó de "estúpidos" a los funcionarios de Estados Unidos. "Quien conoce a Nicolás, es el mismo Nicolás de toda la vida. Yo tengo apenas 27 años conociéndolo y es el mismo, no ha cambiado, no ha traicionado al comandante Hugo Chávez, ha aguantado todas las presiones de los gringos".

o

Pero además dijo que tenía "un reclamo" a Trump.

"Yo tengo un reclamo, a mí no me aumentaron nada, me incomoda eso, me tiene pensativo, me pone a pensar qué hice mal, cuéntenme", dijo ante la risa de los presentes.

Por su cabeza se ofrecen 15 millones de dólares.

Temas relacionados:

Estados Unidos y Maduro

Diosdado Cabello

Cartel de Los Soles

Sanciones a Venezuela

Terrorismo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Asfixiar al régimen con la incautación de bienes y despliegue militar en el Caribe sur: las estrategias de EE.UU. para enfrentar al Cartel de los Soles de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La olla está raspada, lo que queda es un ajuste": experto analiza la herencia económica que dejará el gobierno de Luis Arce en Bolivia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Trump le propuso a Zelenski "garantías de seguridad" para Ucrania, pero sin adherirse formalmente a la OTAN

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Vladímir Putin en cumbre en Alaska - Fotos EFE
Cumbre Trump-Putin

"Putin debe entender que hay límites": exasesor de la Casa Blanca sobre cumbre entre Trump y el presidente ruso

Nicolás Maduro sobre fondo de marinos de Estados Unidos Fotos_ (EFE)
Fuerzas Militares

"Estados Unidos en el Caribe ya movió sus fichas contra el cartel que representa Nicolás Maduro": Antonio de la Cruz sobre despliegue de fuerzas navales

Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
Gustavo Petro

Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

Foto de las elecciones en Bolivia (EFE)
Elecciones en Bolivia

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ron DeSantis - AFP
Detención

Florida anuncia un nuevo centro de detención para inmigrantes llamado 'Deportation Depot': “Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales”

Más de Actualidad

Ver más
Soldados en Ucrania (EFE)
Estados Unidos

Estados Unidos aprueba venta de armas a Ucrania en operación que incluye misiles de defensa aérea

Trabajadores

El derecho laboral en Venezuela se suma a la lista de las prácticas más perseguidas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Estados Unidos

Estados Unidos es incluido en la lista de "países con libertades civiles en rápido declive"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Soldados en Ucrania (EFE)
Estados Unidos

Estados Unidos aprueba venta de armas a Ucrania en operación que incluye misiles de defensa aérea

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka. (EFE) (8)
Aryna Sabalenka

"Es un niño, quieres acaso que lo saque del estadio": así se vivió tenso momento en el que un llanto se escuchó en partido de Sabalenka y Raducanu en Estados Unidos

Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, expresidentes de Colombia - Foto EFE
Miguel Uribe Turbay

Uribe cuestiona a Juan Manuel Santos por su asistencia al homenaje póstumo de Miguel Uribe Turbay: "No llore por Miguel que usted tiene bastante culpa"

Trabajadores

El derecho laboral en Venezuela se suma a la lista de las prácticas más perseguidas

Messi | Foto: EFE
Messi

Lo encaró fuertemente y luego se disculpó: la reacción de Messi contra un jugador rival en el triunfo del Inter Miami que da de qué hablar

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Estados Unidos

Estados Unidos es incluido en la lista de "países con libertades civiles en rápido declive"

El atacante colombiano Jhon Arias. (AFP)
Jhon Arias

"Da la vida en la cancha, este club es perfecto para él": futbolista colombiano tras ver llegar a su equipo a Jhon Arias con quien compartirá vestuario en Inglaterra

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano