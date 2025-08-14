Cabello ironiza con el precio de su cabeza y el aumento de la recompensa por Maduro, y menciona la incautación de "activos"

Durante su programa de los miércoles, Con el Mazo Dando, el ministro de Interior de Maduro, Diosdado Cabello ironizó con el aumento de la recompensa para quien ayude a capturar a Nicolás Maduro, de 25 a 50 millones de dólares, mientras que el precio por él se mantuvo igual.

VEA TAMBIÉN Régimen convocó a los embajadores en Venezuela para hablarles del "show risible" de la recompensa por Maduro o

Con su característico sarcasmo, Cabello leyó supuestas cartas de "patriotas cooperantes" que le comentaron sobre el monto y la vinculación de esta decisión con la opositora María Corina Machado.

También se burló de los supuestos bienes incautados por el Tesoro de Estados Unidos, tanto a él como a Maduro, valorados en 700 millones de dólares.

"Que sancionan, que le están quitando, que si le quitaron bienes y casas y aviones a Nicolás en Estados Unidos. Ellos dicen que a mí también me bloquearon las cuentas, qué cuentas, cuentas por pagar será que tengo yo. La cuenta de Youtube, ah sí, la cuenta de Youtube me la bloquearon, es verdad", dijo en su programa transmitido por VTV.

En esta misma línea calificó de "estúpidos" a los funcionarios de Estados Unidos. "Quien conoce a Nicolás, es el mismo Nicolás de toda la vida. Yo tengo apenas 27 años conociéndolo y es el mismo, no ha cambiado, no ha traicionado al comandante Hugo Chávez, ha aguantado todas las presiones de los gringos".

Pero además dijo que tenía "un reclamo" a Trump.

"Yo tengo un reclamo, a mí no me aumentaron nada, me incomoda eso, me tiene pensativo, me pone a pensar qué hice mal, cuéntenme", dijo ante la risa de los presentes.

La recompensa

Los departamentos de Estado y de Justicia de los Estados Unidos publicó el jueves 7 de agosto un aumento de la recompensa por información que permita el arresto y la condena de Nicolás Maduro, cabeza del régimen de Venezuela, por violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos.

VEA TAMBIÉN Presidente Trump ordena a las Fuerzas Armadas de EE.UU. actuar contra organizaciones como el Cartel de los Soles, designado grupo terrorista o

El monto de la recompensa pasó de 25 millones de dólares a 50 millones de dólares, convirtiéndose en el ofrecimiento de dinero más alto de las autoridades estadounidenses por un criminal internacional.

"Durante más de una década, Maduro ha sido líder del Cartel de los Soles, responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. El 25 de julio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó el cartel de los Soles como terroristas globales especialmente designados", indicaron las autoridades estadounidenses al hacer el anuncio de la recompensa.