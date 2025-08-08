Estos son los afiches oficiales de EE.UU. con recompensas por Maduro, Cabello y Padrino López: suman 90 millones de dólares

Los departamentos de Estado y de Justicia de los Estados Unidos sorprendieron este jueves 7 de agosto al anunciar un aumento de la recompensa por información que permita el arresto y la condena de Nicolás Maduro, cabeza del régimen de Venezuela, por violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos.

El monto de la recompensa pasó de 25 millones de dólares a 50 millones de dólares, convirtiéndose en el ofrecimiento de dinero más alto de las autoridades estadounidenses por un criminal internacional.

“Durante más de una década, Maduro ha sido líder del Cartel de los Soles, responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. El 25 de julio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó el cartel de los Soles como terroristas globales especialmente designados”, indicaron las autoridades estadounidenses al hacer el anuncio de la recompensa.

Y agregaron que desde 2020 Maduro ha estrangulado la democracia y se ha aferrado al poder en Venezuela. “Afirmó haber ganado las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio de 2024, pero no presentó ninguna prueba de que hubiera ganado. Estados Unidos rehúsa reconocer a Maduro como ganador de las elecciones de 2024 y no lo reconoce como presidente de Venezuela”.

Igualmente, los departamentos de Estado y de Justicia ofrecen 25 millones de dólares por información que permita el arresto y la condena de Diosdado Cabello, segundo del régimen venezolano, y 15 millones de dólares por Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de la dictadura.

Todas estas recompensas han sido ampliamente difundidas por las autoridades estadounidenses, que han publicado sendos carteles donde se especifican los cargos por los que requieren a las cabezas del régimen.

Y no es para menos. Los montos anunciados, especialmente el que se ofrece por Nicolás Maduro, ocupan una posición destacada en la lista de los "más buscados" de Washington, superando a diversos jefes terroristas y del narcotráfico a lo largo de la historia.

Los 50 millones de dólares por Maduro lo ponen en un nivel sin precedentes, superando la cifra ajustada por inflación de 6,9 millones de dólares ofrecida en su momento por el colombiano Pablo Escobar, líder del Cártel de Medellín.

Otros líderes del narcotráfico como Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, e Iván Archivaldo Guzmán también quedan atrás, con recompensas de 15 y 10 millones de dólares respectivamente.

El programa "Rewards for Justice" del Departamento de Estado ha sido históricamente utilizado para capturar a amenazas de alto perfil para la seguridad nacional de Estados Unidos. En 2011, se ofrecieron 27 millones de dólares por Osama bin Laden, cifra que fue incrementada a 50 millones debido a los desafíos para localizar al líder de Al Qaeda.

Dos semanas antes del anuncio del aumento de la recompensa, Estados Unidos designó al 'Cártel de los Soles' de Venezuela como una organización terrorista dirigida por Nicolás Maduro.

Esta organización criminal es acusada de apoyar a terroristas para traficar con narcóticos y causar violencia en comunidades estadounidenses, según la Casa Blanca.