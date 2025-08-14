NTN24
Jueves, 14 de agosto de 2025
Jueves, 14 de agosto de 2025
Diplomáticos

Subsecretario de los Estados Unidos destaca el paisaje de ciudad colombiana y revela historia sobre por qué "es un país muy especial" para él

agosto 14, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Christopher Landau - Foto AFP/ Bandera de Colombia - Foto de referencia Canva
Christopher Landau - Foto AFP/ Bandera de Colombia - Foto de referencia Canva
El número dos de la diplomacia estadounidense Christopher Landau estuvo presente en Colombia para asistir al funeral de Miguel Uribe Turbay el miércoles.

Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, destacó este jueves el "paisaje" y la "vibra" de una ciudad colombiana durante su estadía en el país que había adelantado el miércoles era "muy especial" para él.

Por medio de un post en su cuenta oficial de la red social X, Landau dijo que la principal urbe del país le transmitía una energía distinta a la de otras ciudades en Latinoamérica.

o

El número dos de la diplomacia estadounidense compartió cuatro fotos en las que se aprecian algunos edificios e instalaciones en las calles de las que destacó particularmente la presencia de los ladrillos rojos.

Se trata de la Bogotá, donde Landau estuvo desde el miércoles para el funeral del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, cuyo fallecimiento se confirmó el lunes luego de que pasara más de dos meses en cuidados intensivos por un atentado que sufrió durante un acto de campaña.

"Bogotá me transmite una vibra muy diferente a la de otras ciudades latinoamericanas, y creo que en parte se debe a los omnipresentes edificios de ladrillo rojo. No se me ocurre otra ciudad de la región donde definan el paisaje urbano de forma similar ¿Alguien sabe cómo surgió esto?", planteó Landau.

Uno de los usuarios le respondió con cuatro fotos de Manchester, en el Reino Unido, comparando las calles de la capital colombiana con la estética visual en la infraestructura de la metrópolis inglesa, lo que le halló la razón a Landau.

"Ahí es donde suelo ver ladrillos rojos (Manchester), o en Boston, por ejemplo. ¡Pero no en Sudamérica!", exclamó el también exembajador de los Estados Unidos en México, en respuesta al contraste planteado por un internauta.

El miércoles, Landau había compartido en la misma red social un lazo importante que tiene con Colombia y la manera en que aprovechó su visita a la capital para hacer una visita que tenía pendiente.

"Colombia es un país muy especial para mí porque recibió a mi padre cuando huyó de su Austria natal en 1938. Logró liberar a sus padres al año siguiente y mis abuelos paternos vivieron felices en Colombia el resto de sus vidas", contó el funcionario estadounidense.

El político de 61 años relató nunca haber conocido a su abuelo paterno, quien falleció años antes de que él naciera, y solo haber visto a su abuela "un par de veces", pues murió cuando él tenía apenas 10 años y nunca vivieron en el mismo país.

"Hoy (miércoles), por primera vez en mi vida, visité las tumbas de mis abuelos en Bogotá. Como no tengo familia aquí, me temo que nadie ha visitado las tumbas en años, pero estaban bien conservadas. Un día muy emotivo", escribió.

Su publicación estuvo acompañada por dos fotos en las que se ven las placas de las tumbas de sus abuelos paternos "Dr. Jakob A. Landau" y "Jeanette Landau", localizadas en el Cementerio Hebreo del sur de la capital, de acuerdo con las imágenes.

El "Deputy Secretary of State", como es el nombre oficial de su cargo en el idioma original del mismo, sostuvo que quería dejar algo suyo en el lugar, por lo que puso sobre las lápidas de sus abuelos unas pequeñas rocas con los nombres de su familia.

"Dejé piedritas de nuestro patio trasero (en EE. UU.) sobre las lápidas con los nombres de mi familia. Llevé esas piedritas en los bolsillos de mi traje cuando asistí al funeral del senador colombiano asesinado Miguel Uribe Turbay esta mañana", puntualizó.

o

Para Landau, llevar rocas conmemorativas para sus propios abuelos mientras representaba a Estados Unidos en el funeral de un líder político extranjero lo hizo comprender realmente "el peso de la mortalidad, así como nuestra humanidad común (…) La vida humana es tan frágil y preciosa", reflexionó Landau.

