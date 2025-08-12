NTN24
Martes, 12 de agosto de 2025
Miguel Uribe Turbay

Concejal de Bogotá propone el nombre de Miguel Uribe para importante recinto del país

agosto 12, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Curúl de Uribe Turbay cubierta con la bandera de Colombia - Foto EFE
La información fue difundida por el mismo funcionario en su cuenta de X, quien subió un video en el que se le ve haciendo la propuesta.

El concejal de Bogotá Emel Rojas propuso este martes en la Plenaria del Concejo de Bogotá homenajear al senador fallecido Miguel Uribe otorgándole su nombre a un importante recinto del país.

"No solamente fue amigo, fue colega, fue secretario de gobierno y candidato a la Alcaldía, es una persona que no solamente es bogotano, quiso Bogotá y trabajó en Bogotá", aseguró Rojas al momento de su intervención, para reafirmar su propuesta.

La solicitud en cuestión de Rojas fue que el nuevo estadio de la capital colombiana lleve el nombre de Miguel Uribe, en aras de recordar al político víctima de la violencia en el país.

El concejal, que se dirigió a Armando Gutiérrez, presidente de la Corporación, dijo que se trataría de una decisión que habría que estudiar con Carlos Fernando Galán, el alcalde de Bogotá.

"Podríamos mirar también la posibilidad con el estadio Nemesio Camacho 'El Campín', podríamos incluirlo, aunque obviamente ahí hay un contrato, pero podríamos pensar que el nuevo estadio también lleve el nombre de Miguel Uribe", propuso Rojas.

La información fue difundida por el mismo Rojas en su cuenta de X, quien subió un video en el que se le ve haciendo la propuesta y reafirmó su idea en la publicación.

"He propuesto hoy en la Plenaria del Concejo de Bogotá que el nuevo Estadio de fútbol de la ciudad lleve el nombre de Miguel Uribe Turbay", escribió el funcionario en la red social.

El fallecimiento del precandidato presidencial de 39 años, cabe recordar, se confirmó el lunes luego de que pasara más de dos meses en cuidados intensivos a causa de un atentado que sufrió durante un acto de campaña, precisamente en Bogotá.

Su cuerpo fue trasladado al Congreso colombiano hasta el miércoles para que políticos y familiares se despidan y le rindan homenaje.

La posibilidad de que el que será el nuevo recinto futbolero de la ciudad lleve su nombre no se ha descartado y está abierta en tanto sea estudiada por las autoridades pertinentes.

Galán confirmó recientemente, durante la celebración del cumpleaños número 487 de la ciudad, que el nuevo estadio tendrá una capacidad para más de 50.000 personas, superando al aforo del actual 'Campín' de 39.000.

La construcción del que será la nueva casa de los principales equipos de la capital, Independiente Santa Fe y Millonarios, se hará sin interrumpir la jornada futbolera del país, pues, aunque inicialmente se había pensado en su levantamiento sobre el que ya existe, se confirmó que se planea hacerlo ahora en otro sitio.

El nuevo lugar del estadio que podría llevar el nombre de Miguel Uribe estará situado hacia el nororiente del Nemesio Camacho, donde actualmente se encuentra 'El Campincito', una cancha de fútbol utilizada en torneos femeninos, la Liga de Fútbol de Bogotá y en competencias de carácter aficionado.

