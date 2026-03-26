"También es una forma de tortura": Catalina Ramos, ex presa política del régimen venezolano, sobre 'tortura blanca' en El Helicoide

Después de 258 días de encierro en el Helicoide, Catalina Ramos recuperó su libertad y se reencontró con su familia en Tenerife, España. La bióloga venezolana, quien fue coordinadora nacional de asociaciones ciudadanas del partido Vente Venezuela, fue detenida tras las elecciones del 28 de julio en Venezuela y permaneció recluida en el centro de tortura hasta su liberación en febrero.

"Nunca tuve llamadas sino al mes cinco para poder hablar con mi familia", relató Ramos en La Tarde de NTN24.

La ahora ex presa política describió cómo las autoridades le negaron sistemáticamente comunicación con sus familiares, incluso cuando su madre cumplió 91 años el 8 de agosto. "No quedó autoridad que yo no se lo pidiera", recordó.

Sobre la captura de Nicolás Maduro, Catalina Ramos indicó que “esperemos que la justicia, aunque tarde, se le aplique correctamente” y recordó que el régimen negó ese tipo de justicia “a los presos políticos”.

Las condiciones de detención que describe Ramos evidenciaron lo que ella denominó como "tortura blanca".

"Cuando llegué a la celda, (…) me empezó a angustiar que no teníamos ninguna ventana", relató.

“Todas esas cosas que generan como una incertidumbre permanente también es una forma de tortura porque si te tratan de deshumanizar, de evitar que tengas estructura, que tengas organización, que puedas planificar, aunque sea lo mínimo de tu día a día allí”, subrayó.

La exprisionera política compartió su preocupación por quienes permanecen detenidos. "Hay personas allí que no tienen nada que ver con los partidos, ni con las causas políticas, ni siquiera con la campaña del 28 de julio, y están allí por otras causas de más de tres, cuatro años".

Según Ramos, muchos reclusos están "en el lugar equivocado" y llevan años sin debido proceso.