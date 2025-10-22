"Temía morir como esclava sexual": las crudas palabras de Virginia Giuffre que ponen contra las cuerdas al príncipe Andrés

"Temía morir como esclava sexual", las polémicas y crudas palabras de Virginia Giuffre en sus memorias póstumas tituladas “La chica de nadie”, donde vuelve a señalar al príncipe Andrés y al círculo de Jeffrey Epstein.

El príncipe niega todo, pero renuncia a sus títulos reales.

¿Repercusiones políticas, morales o un intento de limpiar la imagen de la monarquía?

El debate en Ángulo de NTN24 con expertos.