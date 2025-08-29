“Tendría vínculos con gente que trafica con la minería ilegal”: Patricia Chirinos, congresista peruana que pide declarar como organización terrorista al Cartel de los Soles

El Partido político peruano Renovación Popular le solicitó al Congreso que declare como organización terrorista y amenaza extrema al Cartel de los Soles.

Para hablar sobre este tema, congresista peruana Patricia Chirinos-Venegas, miembro de la Bancada de Renovación Popular, conversó con La Mañana de NTN24.

La congresista afirmó que: “Esto no solo se trata de una declaración política, sino de una medida que debe adoptar el Estado peruano junto a la comunidad internacional para asegurar acciones de seguridad”.

“Estaríamos en la misma línea que Estados Unidos, Paraguay, Ecuador y a hora le tocaría a Perú”, añadió.

Además, afirmó que “creemos que tenemos un riesgo inherente, no solo por el tema del narcotráfico, sino por la minería ilegal en Perú”.

“Estas bandas, este Cartel de los Soles, tendría, además, vínculos con narcotraficantes, pero también con gente que trafica con la minería ilegal y esa es de las mayores amenazas que tenemos”, sentenció.