"Tenemos reservas suficientes en nuestro territorio": Trinidad y Tobago niega depender del suministro de gas de Venezuela

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, se pronunció luego del anuncio emitido por el régimen de Venezuela de suspender de manera inmediata “cualquier contrato o negociación” respecto al “suministro de gas”.

Las declaraciones de la mandataria se dan en respuesta a las acusaciones de la dictadura de Nicolás Maduro, quien calificó a las autoridades trinitenses de cómplices “en el robo del petróleo venezolano”. Esto en referencia a la incautación de un buque con petróleo por parte de los Estados Unidos en el mar Caribe.

"Es simplemente propaganda falsa. Deberían dirigir sus quejas al presidente Donald Trump, ya que es el ejército estadounidense el que ha confiscado el petrolero sancionado", expresó Kamla Persad-Bissessar a la agencia EFE.

De igual manera, la mandataria de Trinidad y Tobago dejó claro que su país cuenta con suficientes reservas de gas y que no depende de Venezuela para el suministro de este.

"Nunca hemos dependido de Venezuela para el suministro de gas natural. Contamos con reservas suficientes en nuestro territorio”, expresó la primera ministra trinitense.

“Estamos trabajando intensamente para reducir las barreras burocráticas y acelerar las aprobaciones para las empresas energéticas. El verdadero problema es la burocracia, que obstaculiza nuestra exploración y producción", añadió.

El pasado lunes Delcy Rodríguez, quien funge como vicepresidente del régimen, emitió un comunicado en el que aseguró que tuvo “conocimiento pleno sobre la participación” de las autoridades trinitenses “en el robo del petróleo venezolano” con “el asalto de un buque que transportaba este producto estratégico de Venezuela” el 10 de diciembre.

Asimismo, Rodríguez acusó a la primera ministra trinitense de ser una aliada del gobierno de los Estados Unidos, debido al despliegue militar que ha adelantado el gobierno estadounidense en la nación isleña.

“Esta funcionaria ha convertido el territorio de Trinidad y Tobago en un portaaviones estadounidense para agredir a Venezuela, en un acto inequívoco de vasallaje”, dijo.