Lunes, 15 de diciembre de 2025
Régimen de Maduro

El régimen de Maduro suspende el envío de gas a Trinidad y Tobago tras acusarlo de "robo" y "extingue de manera inmediata todo contrato"

diciembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Incautación de buque de petróleo en Venezuela - AFP
Delcy Rodríguez, quien funge como vicepresidente del régimen, emitió un comunicado en el que anunció la determinación.

El régimen de Nicolás Maduro acusó de “complicidad” y de “robo” al gobierno de Trinidad y Tobago tras la incautación de un buque petrolero por parte de Estados Unidos.

La semana pasada, el Gobierno del presidente Donald Trump anunció que su país había incautado un petrolero frente a las costas de Venezuela en una medida sin precedentes en la crisis entre Estados Unidos y Venezuela.

Delcy Rodríguez, quien funge como vicepresidente del régimen, emitió este lunes un comunicado en el que aseguró que tuvo “conocimiento pleno sobre la participación” de las autoridades triniteneses “en el robo del petróleo venezolano” con “el asalto de un buque que transportaba este producto estratégico de Venezuela” el 10 de diciembre.

“Este acto de piratería constituye una grave violación del derecho internacional y una franca transgresión a los principios de libre navegación y de comercio”, agregó Rodríguez en el texto difundido por las plataformas de redes sociales.

Por otro lado, arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, a quien acusó de llevar a cabo “una agenda hostil contra Venezuela desde su llegada al gobierno”.

Según Rodríguez, las acciones contra Venezuela incluyen la instalación de radares militares estadounidenses para el asesino de buques que transportan crudo venezolano. “Esta funcionaria ha convertido el territorio de Trinidad y Tobago en un portaaviones estadounidense para agredir a Venezuela, en un acto inequívoco de vasallaje”, dijo.

Maduro había suspendido en octubre los acuerdos energéticos con Trinidad y Tobago, luego de que el archipiélago acogiera un buque de guerra estadounidense para ejercicios militares conjuntos.

Ahora, el régimen madurista decidió extinguir “de manera inmediata cualquier contrato o negociación que suponga el suministro de gas” para Trinidad y Tobago.

Desde hace varias semanas, la tensión entre Estados Unidos y el régimen de Venezuela viene en aumento por las operaciones antinarcóticos en el Caribe que ha contado con el apoyo de la primera ministra trinitense, una aliada del gobierno Trump.

