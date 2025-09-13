NTN24
Sábado, 13 de septiembre de 2025
Mujeres de Ataque

Venezolanas exitosas en Colombia: Gaby Arellano, Zahira Benavidez y Jenny Zárate cuentan sus experiencias viviendo en este país

septiembre 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Mujeres de Ataque
En Mujeres de Ataque con Juan Lozano estas tres mujeres venezolanas contaron lo que ha significado Colombia en sus vidas.

En Colombia hay aproximadamente 1’300.000 mujeres venezolanas que han llegado en diferentes circunstancias, sobre todo en este último tiempo, en busca de mejores oportunidades para ellas y sus familias.

Gaby Arellano, Zahira Benavidez y Jenny Zárate son tres mujeres venezolanas que llegaron a Colombia y han podido organizarse laboral y personalmente, por lo que contaron sus experiencias en el programa ‘Mujeres de Ataque’ con Juan Lozano.

o

Arellano, diputada elegida en la Asamblea Nacional de Venezuela, llegó a Colombia para salvar su vida y la de su hijo: “Yo le agradezco infinitamente a Colombia porque era algo que no estaba en mis planes, estaba ejerciendo mi cargo parlamentario, estaba regresando de un evento en el Congreso de Colombia cuando me dictan orden de detención, me allanan la inmunidad parlamentaria, me acusaron de cosas bárbaras y mi único delito fue haber alzado la voz y haber denunciado los vejámenes de Nicolás Maduro y la vida me cambió de la noche a la mañana, me quedé sin casa, sin cargo, sin amigos, sin mamá, sin familia y tocó reinventarse, no es un proceso fácil y en Colombia a centenares de venezolanos les ha tocado venir y es de los pocos países que no nos piden visa, y en mi caso particular me ha dado oportunidades y le he aprendido mucho a este país”.

Zahira Benavides, presentadora venezolana, contó que ella no salió de su país por temas políticos, sino en busca de sus sueños: “Mi llegada fue abrupta, tomé la decisión muy joven, como a los 15 años y no salí por temas políticos, sino por sueños, buscaba que mi sueño como modelo o presentadora se me cumpliera, ese fue el reto y pasa el tiempo y mi familia me toma como referente. Llevo 22 años en Colombia y aquí he podido ejercer, estudiar, tener familia y reinventarme”.

Por otro lado, la emprendedora venezolana Jenny Zárate, relató que llegó a Colombia enviada por una empresa en la que trabajaba y al darse cuenta de la difícil situación que estaba pasando en su país natal, tomó la decisión de venir a empezar en el mundo del bienestar.

“En el 2010, yo trabajaba en IBM y me mandaron asignada a Colombia a un proyecto y llegué, duré un año viviendo acá y cuando llegué a Venezuela me di cuenta que social y económicamente estábamos muy mal y no nos estábamos dando cuenta, así que tomó la decisión de irme del país y uno no sabe cómo irse, porque el venezolano no está acostumbrado a eso. Tenía la nacionalidad de mi mamá que es colombiana y fue una oportunidad de reinventarme, tomé la decisión de montar mi primer estudio de pilates, empiezo a estudiar en el mundo del bienestar y eso es lo que le llevamos a miles de personas”, comentó.

Mujeres de Ataque

Venezolanas

Colombia

Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

