The Guardian: Boris Johnson recibió más de 300 mil dólares tras visitar a Maduro

El diario británico 'The Guardian' publicó un reportaje en el que revela que el antiguo primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, se benefició de contactos influyentes para gestionar intereses comerciales durante su gestión, incluyendo al régimen venezolano.

Los archivos obtenidos por Distributed Denial of Secrets (DDoS, en inglés), una organización sin fines de lucro registrada en Estados Unidos que archiva documentos filtrados y pirateados, señalan que el funcionario británico viajó en 2024 a Venezuela y posteriormente recibió una millonaria suma de dinero.

Específicamente en febrero de 2024, Johnson tomó un avión privado hacia Caracas, aprovechando sus vacaciones familiares en República Dominicana.

Los documentos filtrados revelan que se reunió directamente con Nicolás Maduro, a quien había calificado como "dictador de un régimen malvado". Semanas después del encuentro, recibió un pago de 240.000 libras esterlinas (325.406,08 dólares).

En el viaje también participó Maarten Petermann, gestor de fondos de cobertura con intereses en mercados internacionales, quienes se presentaban como un enlace diplomático secundario, autorizado informalmente a explorar canales de comunicación con el chavismo.

Los archivos conocidos como Boris files, señalan que el funcionario también había firmado en septiembre de 2023 un contrato con Merlyn Advisors, por dos años de duración y estipulaba un pago aproximado de hasta 1,6 millones anuales provenientes de cada reunión celebrada.

El contrato también estipulaba el financiamiento mensual de 35.000 libras adicionales para un centro de pensamiento que Johnson proyectaba fundar en el Reino Unido.

Aunque el ex primer ministro aseguró a funcionarios británicos que no había recibido pagos relacionados con Venezuela ni mantenía vínculos contractuales con Merlyn Advisors, según los registros internos filtrados, la oficina privada de Johnson envió a Petermann, el 15 de marzo de 2024, una factura de 240.000 libras (200.000 más IVA y gastos). El documento fue pagado el 7 de mayo.

Pese a que no se relaciona directamente el cobro con el encuentro con Maduro, la línea de tiempo levanta sospechas, acerca si la reunión fue producto de incentivos económicos más que por diplomacia informal.

Los archivos del exlíder contienen correos electrónicos, cartas, facturas, discursos y contratos comerciales, que ponen al descubierto el funcionamiento interno de una empresa subvencionada con fondos públicos que Johnson fundó tras dejar el Gobierno en septiembre de 2022.

El material revela cómo Johnson ha utilizado la empresa para gestionar diversos empleos y proyectos empresariales altamente remunerados.

Durante su gestión, el británico enfrentó acusaciones de acoso sexual de Chris Pincher que produjeron la renuncia de figuras claves de su gabinete, situación que lo llevó a dimitir como líder del Partido Conservador.

Además fue hallado culpable por el poder legislativo de violar las restricciones anticovid y engañar a la Cámara con la celebración de la llamada 'Partygate', una cena para un lord conservador que financió una lujosa reforma de su apartamento en Downing Street, un día después de la entrada en vigor del segundo confinamiento nacional.