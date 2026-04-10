María Corina Machado recibirá la Llave de Oro del ayuntamiento de Madrid en su visita a España

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz, recibirá la Llave de Oro del ayuntamiento de Madrid durante su visita a la capital española.

Así lo anunció el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien confirmó que la condecoración tendrá lugar el viernes 17 de abril.

La noticia se conoce dos días después de que la líder democrática venezolana anunciara que llegará a España la próxima semana y, que junto a Edmundo González Urrutia, se reunirá con la Diáspora.

“El viernes 17 de abril recibiremos a María Corina Machado en la Casa de la Villa con todos los honores y le entregaremos la Llave de Oro de Madrid”, dijo José Luis Martínez.

"Madrid quiere corresponder el esfuerzo de tantos y tantos venezolanos, también los que viven en Madrid, y hacer un homenaje entregando las llaves de una ciudad comprometida con la democracia y los derechos humanos", agregó.

Durante su estancia, también mantendrá encuentros con el presidente del conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, con la presidenta regional de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y con el presidente del Senado, Pedro Rollán, todos del mismo partido.

Cabe señalar que el pasado martes 31 de marzo, la líder de la democracia dejó un esperanzador mensaje en sus redes sociales tras reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Junto a la redacción, la apodada 'dama de hierro' compartió vía X una foto con el funcionario del gobierno Trump.

"Excelente reunión con el Secretario de Estado, Marco Rubio. Gracias por su compromiso con la democracia, la Libertad y el bienestar de los venezolanos", expresó Machado.