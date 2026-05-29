Jefe del Pentágono advierte que Estados Unidos es "más que capaz" de reanudar ataques contra el régimen de Irán

En medio de un eventual acuerdo entre Estados Unidos y el régimen de Irán, que sigue en vilo dadas las dudas que mantiene el presidente Donald Trump sobre las exenciones a la dictadura islámica, el jefe del Pentágono lanzó una dura advertencia recientemente.

Estados Unidos cuenta con reservas de armas suficientes y es "más que capaz" de reanudar la guerra con Irán, advirtió este viernes en Singapur el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

"Nuestras reservas son más que adecuadas para eso, tanto allí como en todo el mundo, debido a cómo equilibramos munición de alta precisión y más abundante", señaló el secretario de Guerra durante la principal cumbre de seguridad en Asia.

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Además, precisó que la habilidad de Estados Unidos para reiniciar las hostilidades se basa precisamente en que el país es "más que capaz" para hacerlo.

Cabe resaltar que el acuerdo entre Estados Unidos y el régimen de Irán parece estar estancado dadas las pretensiones del régimen iraní en cuestiones como el armamento nuclear y el el levantamiento de sanciones.

El mandatario norteamericano sostuvo este viernes una reunión de dos horas con sus asesores para discutir un posible trato y en redes sociales advirtió que tomaría una decisión final.

La reunión en la Sala de Situación duró aproximadamente dos horas. "El presidente Trump sólo hará un acuerdo que sea bueno para Estados Unidos y respete sus líneas rojas", dijo el funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato.

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No obstante, horas después se conoció que Donald Trump solo suscribirá un acuerdo de paz con Irán que cumpla con sus condiciones, según reveló una fuente anónima de la Casa Blanca a la agencia AFP.

Esto podría mantener en vilo un eventual acuerdo en el que han intervenido como mediadores países como Pakistán y Omán.