¿Tiene futuro la nueva consulta popular que impulsa el presidente Daniel Noboa en Ecuador?

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, reveló las siete preguntas que propone para que sean sometidas a una Consulta Popular.

Esta sería la segunda consulta popular impulsada por Noboa, la primera fue durante su primera presidencia, en 2024.

Ahora, el pliego deberá ser entregado a la Corte Constitucional para que revise su constitucionalidad.

“Les dan (las preguntas) el poder a los ciudadanos de escoger, de una vez por todas, si queremos, como nación, enterrar el pasado y abrazar con esperanza un futuro de paz y desarrollo”, aseguró el presidente Noboa.

Entre las propuestas destacan la eliminación de la prohibición de bases o instalaciones militares extranjeras, el regreso de los casinos y salas de juegos de azar, la eliminación de la obligación del Estado de asignar recursos a los partidos políticos y la reducción del número de legisladores.

¿Tiene futuro la nueva consulta popular que impulsa el presidente Daniel Noboa?

Análisis en Club de Prensa Ecuador de NTN24 con expertos.