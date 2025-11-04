NTN24
Martes, 04 de noviembre de 2025
La Noche

"Todas las opciones del presidente Trump están ahora en la costa de Venezuela": exembajador de EE. UU. en Caracas

noviembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
En entrevista con NTN24, el diplomático James Story analizó la tensión en la región por cuenta del despliegue de EE.UU. cerca de Venezuela.

James Story, exembajador de Estados Unidos en Venezuela, dialogó con el programa La Noche de NTN24 sobre la tensión actual en Latinoamérica por cuenta del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, contra los carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles atribuido al régimen de Nicolás Maduro.

Según Story, “los días de Maduro están contados” debido a que el presidente Donald Trump en su primera administración puso todas las cartas sobre la mesa, pero “ahora las opciones están en la costa de Venezuela”.

Sí va a haber un cambio en Venezuela, sentenció.

Por otro lado, el diplomático estadounidense mencionó la situación en Venezuela tras las cuestionadas elecciones del 28 de julio de 2024 que el régimen atribuyó a Maduro sin sustento alguno y argumentó que la Administración del presidente Trump tomará una decisión próximamente.

“Yo creo que esta decisión tomada va a resultar en una reacción en menos de 30 días, tal vez (...) Las fuerzas en la zona no pueden quedarse mucho tiempo (...) El tipo ya perdió una elección. El tipo ya perdió su propio pueblo. Y lo que está haciendo en Venezuela tiene un impacto en toda la región, sobre todo en Colombia”, dijo.

Story argumentó que Maduro no es un político, en relación a las palabras del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que aseguró que “los problemas políticos no se resuelven con armas. Se resuelven mediante el diálogo”.

“Ese es un problema que no tiene nada que ver con la política, porque el propio Maduro no es un político. Es un hombre que tiene 50 millones de dólares sobre su cabeza por narcotráfico, es un hombre que tiene un juicio en la Corte Penal por crímenes de lesa humanidad, es un hombre que ocupa el lugar de poder en un país que era democrático y ahora no es. Entonces, esto no es una cuestión de la política, es una cuestión de la estabilidad regional”, dijo.

