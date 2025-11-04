Maduro apuntó contra el presidente de Ecuador al asegurar que la droga que sale de la región pasa por sus barcos y empresas

El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, lanzó en las últimas horas duras acusaciones contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

En su programa ‘Con Maduro más’, el líder chavista aseguró que toda la droga que se produce en algunos países de la región sale por Ecuador. “Toda la droga que se produce en Colombia, Perú y parte de Bolivia sale por Ecuador”, dijo.

Y explicó que esa droga “sale en los barcos y las empresas del presidente de Ecuador que se robó las elecciones a través de un fraude, de apellido Noboa”.

El líder del régimen venezolano puntualizó que esta información la conocen los organismos de inteligencia policial de Estados Unidos, así como también lo sabe el FBI, la DEA y los militares estadounidenses.

Todos ellos, según Maduro, saben que “todo sale a Estados Unidos por el Pacífico y están llevando toda esa droga como lo ha denunciado el presidente Petro (…) están llevando esa cocaína hacia Europa a través de la red logista de las empresas y los barcos de la familia Noboa”.

“Eso se sabe ¿Por qué lo ocultan? ¿Cuánta riqueza moverán? Y tratan de construir un falso positivo contra Venezuela para tratar de traer una guerra eterna, injusta y criminal que con el favor de Dios no se va a dar”, agregó.

En ese momento, Diosdado Cabello intervinó y complementó lo que dijo Maduro afirmando que Ecuador ha utilizado “una estructura criminal conocida en el mundo como la mafia albanesa”.

“Todos los días en Europa y Estados Unidos están decomisando contenedores cargados con frutas y aliñados con drogas, de esas empresas que pertenecen al señor Noboa”, agregó el ministro del Interior del régimen.

Maduro afirmó que comentan esto porque “nosotros defendemos la verdad de Venezuela”.

Las fuertes acusaciones de Maduro y el segundo del régimen se dan en medio de la creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos ante la escalada militar estadounidense en el Caribe, que sigue dejando más ataques contra ‘narcolanchas’ en aguas internacionales.

Hace unos días, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó de un nuevo ataque contra una presunta embarcación de tráfico de drogas en el Caribe en el que murieron tres personas.