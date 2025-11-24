Impiden que red de prostitución se lleve de Venezuela a siete adolescentes que estaban reportadas como desaparecidas

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), frustraron este domingo el tráfico de siete adolescentes con fines de explotación sexual infantil en el estado Táchira.

Las jóvenes habían sido captadas por una red de internacional que pretendía sacarlas del país a través de la frontera con Colombia.

Según medios locales, las menores de edad, que estaban reportadas como desaparecidas, fueron persuadidas y contactadas en Barquisimeto estado Lara y trasladadas ilegalmente a la zona fronteriza donde la intervención de las autoridades evitó su salida del país.

Los efectivos realizaron trabajos de inteligencia y patrullaje tras procesar información clave obtenida directamente de las redes sociales, en particular, de la plataforma Facebook. Información que fue fundamental para rastrear los movimientos.

Aunque el caso se encuentra bajo investigación, se desconoce si se logró la detención de los responsables.

Un estudio realizado por la ONG internacional Walk Free, Venezuela ocupa el segundo lugar en la lista de países de Latinoamérica, más vulnerables a la esclavitud moderna, solamente antecedido por Haití.

La trata de personas, el matrimonio forzado, esclavitud sexual y trabajo infantil son apenas algunas de las formas de esclavitud que afecta principalmente a la población más vulnerable del planeta, sobre todo aquellos que carecen de derechos fundamentales, igualdad social y libertad.