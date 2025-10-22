Tormenta tropical Melissa amenaza a Haití con convertirse en huracán en las próximas horas

La tormenta tropical Melissa, que actualmente azota el mar Caribe, "podría convertirse en huracán el jueves" y amenazar especialmente a Haití, advirtió este miércoles el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Melissa "provocará fuertes lluvias en algunas zonas de República Dominicana, Haití y Jamaica durante todo el fin de semana, lo que conllevará un riesgo importante de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra", aseguró el NHC en un boletín publicado a las 09H00 GMT.

Las fuertes lluvias ya afectan el tráfico en la capital dominicana, Santo Domingo, y han obligado a cancelar los partidos de la liga profesional de béisbol en ese país, que comparte la isla La Española con Haití.

La tormenta tropical se encontraba el miércoles 495 km al sur-suroeste de territorio haitiano y se desplazaba a una velocidad de 11 km/h en dirección oeste-noroeste.

La agencia estadounidense precisó que su trayectoria sigue siendo incierta y que sus vientos máximos sostenidos alcanzan unos 80 km/h.

Según la previsión del NHC, es posible que en los próximos días se den condiciones de huracán en la península de Haití, un empobrecido país asolado por varias catástrofes naturales y una crisis humanitaria desencadenada por la violencia pandillera.

Otra alerta por tormenta tropical está activa para Jamaica, de acuerdo con la agencia meteorológica.

Tras el fortalecimiento de este ciclón tropical, la Unidad Nacional para Gestión del Riesgo y Desastres, junto a la Mesa Técnica de Alertas por Ciclones (MTACT), anunciaron este martes una alerta en la “región caribe”, esto debido a que se encuentra muy cerca del “norte de la península La Guajira”, un departamento que comparte frontera con Venezuela.

Frente al avance de la tormenta tropical Melissa, estas entidades han tomado la determinación de mantener activo el Protocolo Nacional de Alerta por Ciclones Tropicales en varias zonas de la región.

En La Guajira, uno de los departamentos que podría tener un mayor impacto con el paso de este ciclón, se estableció el “estado de alistamiento”.

Entretanto, esta misma entidad indicó que otras partes del territorio colombiano como Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, Antioquia y el Golfo de Urabá permanecerán en “estado de aviso”.

Asimismo, desde el MTACT se indicó que el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina permanecerá bajo “estado de vigilancia”.