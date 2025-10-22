NTN24
Miércoles, 22 de octubre de 2025
Miércoles, 22 de octubre de 2025
Huracán

Tormenta tropical Melissa amenaza a Haití con convertirse en huracán en las próximas horas

octubre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Tormenta tropical Melissa en el Caribe amenaza como huracán a Haití - Foto EFE
Tormenta tropical Melissa en el Caribe amenaza como huracán a Haití - Foto EFE
Melissa "provocará fuertes lluvias en algunas zonas de República Dominicana, Haití y Jamaica durante todo el fin de semana", según el NHC.

La tormenta tropical Melissa, que actualmente azota el mar Caribe, "podría convertirse en huracán el jueves" y amenazar especialmente a Haití, advirtió este miércoles el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Melissa "provocará fuertes lluvias en algunas zonas de República Dominicana, Haití y Jamaica durante todo el fin de semana, lo que conllevará un riesgo importante de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra", aseguró el NHC en un boletín publicado a las 09H00 GMT.

Las fuertes lluvias ya afectan el tráfico en la capital dominicana, Santo Domingo, y han obligado a cancelar los partidos de la liga profesional de béisbol en ese país, que comparte la isla La Española con Haití.

La tormenta tropical se encontraba el miércoles 495 km al sur-suroeste de territorio haitiano y se desplazaba a una velocidad de 11 km/h en dirección oeste-noroeste.

La agencia estadounidense precisó que su trayectoria sigue siendo incierta y que sus vientos máximos sostenidos alcanzan unos 80 km/h.

Según la previsión del NHC, es posible que en los próximos días se den condiciones de huracán en la península de Haití, un empobrecido país asolado por varias catástrofes naturales y una crisis humanitaria desencadenada por la violencia pandillera.

Otra alerta por tormenta tropical está activa para Jamaica, de acuerdo con la agencia meteorológica.

o

Tras el fortalecimiento de este ciclón tropical, la Unidad Nacional para Gestión del Riesgo y Desastres, junto a la Mesa Técnica de Alertas por Ciclones (MTACT), anunciaron este martes una alerta en la “región caribe”, esto debido a que se encuentra muy cerca del “norte de la península La Guajira”, un departamento que comparte frontera con Venezuela.

Frente al avance de la tormenta tropical Melissa, estas entidades han tomado la determinación de mantener activo el Protocolo Nacional de Alerta por Ciclones Tropicales en varias zonas de la región.

En La Guajira, uno de los departamentos que podría tener un mayor impacto con el paso de este ciclón, se estableció el “estado de alistamiento”.

Entretanto, esta misma entidad indicó que otras partes del territorio colombiano como Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, Antioquia y el Golfo de Urabá permanecerán en “estado de aviso”.

Asimismo, desde el MTACT se indicó que el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina permanecerá bajo “estado de vigilancia”.

Temas relacionados:

Huracán

Haití

Caribe

Amenaza

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué sigue en el caso de Álvaro Uribe tras la absolución del Tribunal Superior de Bogotá? Esto dicen Jaime Lombana, Néstor Humberto Martínez e Iván Cancino

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Decir que hay un respaldo militar entre Colombia y Venezuela es un chiste para EE. UU.": experto en seguridad sobre relación entre Petro y Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Juan Carlos Pinzón habla sobre gestiones en Washington que frenaron aranceles de EE.UU. a Colombia: "Tenemos un presidente que quiere ver mal al país"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Podrá el nuevo Gobierno de Bolivia construir una mayoría estable?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Diplomacia paralela de opositores y expresidentes colombianos logran detener aplicación de nuevos aranceles de EE.UU.; exministro Cárdenas confirma la noticia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"No es hacia Colombia, sino hacia Gustavo Petro": análisis de la intervención de la diplomacia paralela en crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro | Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Juan Carlos Pinzón habla sobre gestiones en Washington que frenaron aranceles de EE.UU. a Colombia: "Tenemos un presidente que quiere ver mal al país"

Donald Trump- presidente de Estados Unidos - Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Diplomacia paralela de opositores y expresidentes colombianos logran detener aplicación de nuevos aranceles de EE.UU.; exministro Cárdenas confirma la noticia

Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia (AFP)
Francia

Expresidente francés Nicolas Sarkozy entró a prisión: cumplirá condena de cinco años por financiación ilegal

El senador Bernie Moreno - Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Senador estadounidense asegura que el presidente Gustavo Petro y su familia serán incluidos en la lista Clinton

Mario Díaz-Balart/ Gustavo Petro - Fotos AFP
Crisis EE. UU. - Colombia

"No veo que el Congreso tenga ningún tipo de objeción": congresista Mario Díaz-Balart sobre propuesta que busca reducir ayuda de EE. UU. a Colombia

Más de Actualidad

Ver más
Fernando Savater - Foto EFE
Escritores

"El populismo es la democracia de los ignorantes": Fernando Savater analiza cómo detener algunas tendencias políticas de América Latina

El colombo-israelí Elkana Bohbot, liberado por Hamás - Foto AFP
Rehenes

Así quedó registrado el momento en el que ciudadano colombo-israelí logró comunicarse con su familia minutos antes de su liberación

Aviones de combate. Foto: U.S. Marines
Estados Unidos

"Contamos con la mayor potencia aérea del mundo": EE. UU. "muestra los dientes" con un nuevo video de cazas F-35

Opinión

Ver más
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Snack saludable | Foto Canva
Ponte al Día

Cómo preparar un snack nutritivo y bajo en calorías para apoyar la pérdida de peso

Guns N' Roses | Foto: EFE
Guns N' Roses

Secretaria de Gobierno de Bogotá no autorizó en primera instancia la realización del concierto de Guns N' Roses

Fernando Savater - Foto EFE
Escritores

"El populismo es la democracia de los ignorantes": Fernando Savater analiza cómo detener algunas tendencias políticas de América Latina

Selección Colombia | Foto: AFP
Selección Colombia

Bajas sensibles para la selección Colombia: estos son los tres jugadores que se perderán los amistosos contra México y Canadá

El colombo-israelí Elkana Bohbot, liberado por Hamás - Foto AFP
Rehenes

Así quedó registrado el momento en el que ciudadano colombo-israelí logró comunicarse con su familia minutos antes de su liberación

Aviones de combate. Foto: U.S. Marines
Estados Unidos

"Contamos con la mayor potencia aérea del mundo": EE. UU. "muestra los dientes" con un nuevo video de cazas F-35

Donald Trump | Foto: EFE
Gobierno de Estados Unidos

Gobierno de Estados Unidos revocó las visas de seis ciudadanos extranjeros por celebrar la muerte de Charlie Kirk; cuatro son latinoamericanos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda