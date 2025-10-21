NTN24
Martes, 21 de octubre de 2025
Así avanza la tormenta tropical Melissa - Foto: EFE
Tormenta tropical

Así se ve desde el espacio la tormenta Melissa que amenaza a Colombia y Venezuela

octubre 21, 2025
Por: Natalya Baquero González
El ciclón tropical intensificó su oleaje a 85 km/h, continuando con su avance hacia el mar Caribe.

En las últimas horas, se conocieron imágenes desde el espacio en las cuales se evidencia el avance de la tormenta tropical Melissa hacia el mar Caribe, fenómeno natural que puede llegar a tener un impacto indirecto en algunas regiones de Colombia que colindan con territorio venezolano.

Tras el fortalecimiento de este ciclón tropical, la Unidad Nacional para Gestión del Riesgo y Desastres, junto a la Mesa Técnica de Alertas por Ciclones (MTACT), mantienen la alerta en la “región caribe”, esto debido a que se encuentra muy cerca del “norte de la península La Guajira”, un departamento que comparte frontera con Venezuela.

Frente al avance de la tormenta tropical Melissa, estas entidades han tomado la determinación de mantener activo el Protocolo Nacional de Alerta por Ciclones Tropicales en varias zonas de la región.

En La Guajira, uno de los departamentos que podría tener un mayor impacto con el paso de este ciclón, se estableció el “estado de alistamiento”.

Entretanto, esta misma entidad indicó que otras partes del territorio colombiano como Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, Antioquia y el Golfo de Urabá permanecerán en “estado de aviso”.

Asimismo, desde el MTACT se indicó que el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina permanecerá bajo “estado de vigilancia”.

Estas medidas se establecieron teniendo en cuenta los eventos súbitos e inundaciones a causa de las fuertes lluvias, las cuales se podrían presentar dentro de las próximas 48 horas. Estas afectaciones en territorio venezolano se sentirían de manera leve o indirecta y podrían llegar a impactar parte de la costa.

Según el más reciente informe del Centro Nacional de Huracanes de EE. UU. (NHC, por sus siglas en inglés) se estima que el próximo sábado, la tormenta tropical Melissa alcance la categoría de huracán.

Por tal motivo, en varias partes de Haití, Jamaica y República Dominicana también se han emitido alertas ante el avance de la perturbación tropical conocida como AL-98, que se fortaleció y pasó a ser oficialmente la tormenta tropical Melissa, la cual se ha conocido durante las últimas horas; avanza a 85 km/h con un oleaje que oscila los 3 metros.

