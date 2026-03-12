NTN24
Jueves, 12 de marzo de 2026
Jueves, 12 de marzo de 2026
Régimen venezolano

La Misión de Investigación de las Naciones Unidas aseguran que la “represión continua” en Venezuela con Delcy Rodríguez a la cabeza del régimen

marzo 12, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Delcy Rodríguez | Foto AFP
Delcy Rodríguez | Foto AFP
La organización alertó que “responsables de crímenes de lesa humanidad continúan ocupando posiciones de poder en el poder ejecutivo y en las fuerzas de seguridad” de Venezuela.

Este jueves las Naciones Unidas publicó un artículo sobre el cuerpo de Misión de Investigación en Venezuela, donde afirman que pese a que Nicolás Maduro ya está fuera del país la “represión” continua.

o

La maquinaria represiva del Estado venezolano sigue operativa”, afirmó la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela al presentar una actualización de sus investigaciones ante el Consejo de Derechos Humanos.

La experta María Eloísa Quintero, expresó en la rueda de prensa que “la extensa maquinaria legal e institucional que ha facilitado la comisión de graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales permanece intacta”.

El cuerpo de Misión aseveró que “no puede decirse que Venezuela se encamine hacia una reforma en materia de derechos humanos mientras ese aparato represivo no sea desmantelado”.

Cabe resaltar que, desde la operación militar de Estados Unidos en Venezuela donde capturaron a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el 3 de enero, los investigadores han recibido informes de aproximadamente 87 nuevas detenciones por motivo políticos.

En ese contexto, “lo que indica que la práctica de silenciar la disidencia persiste bajo el Gobierno actual”, el cual está bajo el cargo de Delcy Rodríguez.

o

Además, los investigadores señalaron que “altos funcionarios del Gobierno y de las fuerzas militares previamente identificados por la Misión como responsables de crímenes de lesa humanidad continúan ocupando posiciones de poder en el poder ejecutivo y en las fuerzas de seguridad”, aseguró Alex Neve, participe de la Misión.

Asimismo, alertó que bajo el gobierno de Rodríguez “no hay indicios de que las autoridades actuales tengan la intención de llevar a estas personas ante la justicia”, no obstante, añadieron que les “preocupa la falta de transparencia que se está llevando a cabo” en el proceso de liberación de los presos políticos.

Temas relacionados:

Régimen venezolano

Delcy Rodríguez

Nicolás Maduro

Presos políticos

Crímenes de lesa humanidad

Régimen

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Una toma amistosa o no tan amistosa": ¿qué opción tomará Donald Trump frente a la tiranía cubana?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Si Maduro nunca ha sido presidente ¿En calidad de qué asume Delcy Rodríguez?": Asdrúbal Aguiar explica intereses de EE. UU. al reconocer la legitimidad del régimen

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trabajadores, pensionados, estudiantes y familiares de presos políticos protestan en Caracas por salario mínimo y las liberaciones: "el régimen sigue burlándose"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Exprisionera política del régimen de Venezuela Xiomara Ortiz habla en NTN24 sobre su reciente excarcelación: "Viví en carne propia lo que muchos civiles y militares viven"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Crece la tensión entre EE. UU. y España: Trump aseguró que el país europeo "se ha portado muy mal, podríamos cortar todo el comercio con ellos"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

Petro responde a la Casa Blanca sobre falta de cooperación de Colombia tras no ser invitado a cumbre Escudo de las Américas: "Nosotros no hemos solicitado entrar"

Jeff Bezos y Elon Musk | Foto AFP
Jeff Bezos

Jeff Bezos entra en la carrera del millón de satélites con el despliegue de Leo y compite con Musk en órbita

Fotos: AFP / Embajada de EE. UU. en Venezuela
Régimen venezolano

Visita del jefe del Comando Sur a Venezuela sería para evaluar instalación de base de Estados Unidos, revela experto

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Trofeo de la Copa del Mundo - Foto EFE
Selección de Bolivia

Selección sudamericana se beneficiaría de inminente retiro de Irán del Mundial: estas son las cuentas que hace para clasificarse

Antoine Griezmann | Foto: EFE
Antoine Griezmann

La picante fotografía con la que Antoine Griezmann incendió las redes y causó el enojo de los aficionados del Barcelona tras eliminarlo de la Copa del Rey: "¿Esta foto va muy dura?"

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

Petro responde a la Casa Blanca sobre falta de cooperación de Colombia tras no ser invitado a cumbre Escudo de las Américas: "Nosotros no hemos solicitado entrar"

Pasaportes | Foto Canva
Pasaporte

Estos son los pasaportes más poderosos del mundo y la posición que ocupan Venezuela y Colombia en la prestigiosa lista

Fernando Batista, nuevo técnico de Costa Rica - Foto: AFP
Fútbol

El Bocha Batista es oficializado como técnico de selección latinoamericana que buscará clasificarse al mundial del 2030

Jeff Bezos y Elon Musk | Foto AFP
Jeff Bezos

Jeff Bezos entra en la carrera del millón de satélites con el despliegue de Leo y compite con Musk en órbita

Fotos: AFP / Embajada de EE. UU. en Venezuela
Régimen venezolano

Visita del jefe del Comando Sur a Venezuela sería para evaluar instalación de base de Estados Unidos, revela experto

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre