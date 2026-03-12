La Misión de Investigación de las Naciones Unidas aseguran que la “represión continua” en Venezuela con Delcy Rodríguez a la cabeza del régimen

Este jueves las Naciones Unidas publicó un artículo sobre el cuerpo de Misión de Investigación en Venezuela, donde afirman que pese a que Nicolás Maduro ya está fuera del país la “represión” continua.

“La maquinaria represiva del Estado venezolano sigue operativa”, afirmó la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela al presentar una actualización de sus investigaciones ante el Consejo de Derechos Humanos.

La experta María Eloísa Quintero, expresó en la rueda de prensa que “la extensa maquinaria legal e institucional que ha facilitado la comisión de graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales permanece intacta”.

El cuerpo de Misión aseveró que “no puede decirse que Venezuela se encamine hacia una reforma en materia de derechos humanos mientras ese aparato represivo no sea desmantelado”.

Cabe resaltar que, desde la operación militar de Estados Unidos en Venezuela donde capturaron a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el 3 de enero, los investigadores han recibido informes de aproximadamente 87 nuevas detenciones por motivo políticos.

En ese contexto, “lo que indica que la práctica de silenciar la disidencia persiste bajo el Gobierno actual”, el cual está bajo el cargo de Delcy Rodríguez.

Además, los investigadores señalaron que “altos funcionarios del Gobierno y de las fuerzas militares previamente identificados por la Misión como responsables de crímenes de lesa humanidad continúan ocupando posiciones de poder en el poder ejecutivo y en las fuerzas de seguridad”, aseguró Alex Neve, participe de la Misión.

Asimismo, alertó que bajo el gobierno de Rodríguez “no hay indicios de que las autoridades actuales tengan la intención de llevar a estas personas ante la justicia”, no obstante, añadieron que les “preocupa la falta de transparencia que se está llevando a cabo” en el proceso de liberación de los presos políticos.