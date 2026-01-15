NTN24
Jueves, 15 de enero de 2026
María Corina Machado

En video: con una firmeza inquebrantable, así fue la llegada de María Corina Machado a la Casa Blanca

enero 15, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado, premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
Vestida de blanco y con la mirada puesta en la reunión con el presidente Trump, Machado se desplazó por la residencia oficial y lugar de trabajo del jefe de Estado de EE. UU.

La Premio Nobel de la Paz y líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, se reunió este jueves en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Con una firmeza inquebrantable, así fue la llegada de la apodada ‘dama de hierro’ a la sede presidencial de la unión americana.

Vestida de blanco y con la mirada puesta en la reunión, Machado se desplazó por la residencia oficial y lugar de trabajo del jefe de Estado de EE. UU.

La también fundadora del partido político Vente Venezuela dijo este jueves que su reunión con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca salió muy bien y fue "genial".

"Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela", mencionó Machado, quien hizo estallar de júbilo a sus connacionales que la esperaban a las afueras de la Casa Blanca.

El objetivo principal del encuentro Trump-Machado en la Casa Blanca fue discutir el futuro político de Venezuela.

Esto, recordemos, tras la reciente salida del poder de Nicolás Maduro y su captura por fuerzas estadounidenses.

Durante su visita, se reportó que Machado ofreció compartir o dedicar su galardón al presidente estadounidense como gesto simbólico en favor de la democracia.

Esta reunión, entre otras cosas, es considerada fundamental para definir el liderazgo de la oposición venezolana ante la comunidad internacional y la administración de Trump en el nuevo escenario político del país caribeño.

