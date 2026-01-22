Tras más de un año secuestrado por el régimen venezolano, fue excarcelado Rafael Tudares, yerno de Edmundo González

En la madrugada de este miércoles fue excarcelado Rafael Tudares, yerno del presidente democrático de Venezuela, Edmundo González, tras más de un año secuestrado por la dictadura chavista.

La noticia fue confirmada por Mariana González, su esposa, quien llevaba meses pidiendo su libertad de manera activa.

"Cumplo con informar que, luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y, de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa, esta madrugada", señaló.

González de Tudares agregó que esta "ha sido una lucha estoica y muy dura por más de 1 año, en la que finalmente logramos la excarcelación de Rafael, y aspiramos, más temprano que tarde, su libertad plena, a la que tiene derecho".

Asimismo, señaló: "en estos momentos, agradezco muy especialmente a todas y cada una de las personas que me han apoyado humanamente, en la lucha por su libertad, desde el 7 de enero de 2025. Especialmente, agradezco el apoyo al Equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Panamá, que siempre hicieron seguimiento e incidencia en este caso, en el ámbito de sus competencias humanitarias".

Finalmente, dedicó unas sentidas palabras a quienes han sido víctimas de la represión y la violencia de la dictadura: "un agradecimiento especial a todos los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y presos injustamente, que aún esperan la libertad de sus seres queridos".

"Toda mi solidaridad y apoyo. Siempre los llevaré en mi corazón y estarán presentes en mis oraciones. Dios, nuestro señor, gracias por nunca abandonarnos. Santo Padre, Juan Pablo II, gracias por ser mi guía en estos últimos días", finalizó.