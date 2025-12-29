Trump confirma que habló "recientemente" con Nicolás Maduro, pero dijo que "no se logró mayor cosa"

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, confirmó este lunes que habló "recientemente" con Nicolás Maduro, en medio de una alta presión estadounidense al régimen venezolano.

"Bueno, yo hablé recientemente con él (Maduro). Pero no se ha conseguido gran cosa", contestó Trump a una pregunta formulada desde la prensa en la que se le consultó al respecto.

"¿Usted o alguien de su administración ha hablado con Maduro en los últimos días?", fue el cuestionamiento que uno de los periodistas le formuló al mandatario durante un pronunciamiento conjunto suyo junto a Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel.

Trump no mostró interés en ampliar su respuesta y rápidamente señaló a otro periodista para continuar con una pregunta distinta a la que apenas contestó.

Las declaraciones de Trump sobre una conversación con Maduro se dieron inmediatamente después de que, en el mismo pronunciamiento, confirmara que Estados Unidos atacó instalación de carga de barco con drogas en Venezuela.

"Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas", dijo Trump. "Llegamos a todos los barcos y ahora llegamos al área… es el área de implementación", agregó.

El republicano ya había indicado que había hablado con Maduro a finales de noviembre durante una conversación con periodistas a bordo del Air Force One.

"No quiero hacer comentarios al respecto. La respuesta es sí", contestó Trump en ese momento, rehusándose a dar más detalles sobre la charla.

Estados Unidos tiene actualmente desplegadas parte de sus fuerzas militares en el Caribe y el Pacífico para hacer frente a los carteles de la droga de la región, incluido el Cartel de los Soles.

Dicho grupo criminal fue además designado Organización Terrorista Extranjera por el Departamento de Estado estadounidense.

Además de calificar de líder ilegítimo a Maduro, Washington asegura que él también es el líder de dicho cartel y lo vincula con distintas organizaciones criminales.