Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Estados Unidos

Tribunal estadounidense impide a Trump el uso de la ley de enemigos extranjeros para deportar a migrantes venezolanos

septiembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump - Foto AFP
El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito dictó una sentencia por 2 a 1 en la que afirma que Trump no puede basarse en esa ley para deportar a migrantes en Texas, Luisiana y Misisipi.

Una corte federal de apelaciones de Estados Unidos falló en contra del uso que el presidente Donald Trump hace de una ley de 1798 para deportar a presuntos pandilleros latinoamericanos y bloqueó su aplicación en algunos estados del sur.

El magnate republicano invocó por primera vez la Ley de Enemigos Extranjeros el 15 de marzo y envió en dos aviones a supuestos integrantes de la banda delincuencial venezolana Tren de Aragua a una prisión de máxima seguridad de El Salvador.

Esa norma centenaria, utilizada por última vez para detener a ciudadanos japoneses estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, ha sido objeto desde entonces de una serie de impugnaciones legales.

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito dictó el martes una sentencia por 2 a 1 en la que afirma que Trump no puede basarse en esa ley para deportar a migrantes en Texas, Luisiana y Misisipi.

"Concluimos que las pruebas no respaldan que se haya producido una invasión o una incursión hostil", escribió la jueza Leslie Southwick.

Con el apoyo de la magistrada Irma Carrillo Ramírez, Southwick concedió una orden judicial preliminar que bloquea la expulsión de los migrantes irregulares.

El juez Andrew Oldham disintió, diciendo que dependía de "cuestiones de criterio político" determinar si se cumplían o no las condiciones previas para invocar la ley de enemigos extranjeros.

Trump hizo campaña para la Casa Blanca prometiendo deportar a millones de migrantes indocumentados. Varias de sus órdenes ejecutivas sobre el tema han encontrado resistencia en los tribunales.

Desde que volvió al cargo en enero, el líder republicano ha enviado tropas a la frontera con México y ha impuesto aranceles a ese país y Canadá por supuestamente no hacer lo suficiente para detener los cruces ilegales.

También designó a pandillas como el Tren de Aragua y la centroamericana MS-13 como "organizaciones terroristas".

La semana pasada, otra corte federal de apelaciones de Estados Unidos bloqueó temporalmente la decisión de Trump de retirar el estatus de protección temporal conocido como TPS a unos 600.000 venezolanos que viven en Estados Unidos.

