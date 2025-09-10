NTN24
Miércoles, 10 de septiembre de 2025
Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago asegura que no buscará los cuerpos de las personas que se encontraban en la embarcación atacada por Estados Unidos en El Caribe

septiembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Ataque de Estados Unidos en el Caribe - Captura de video proporcionado por el Gobierno de EE. UU.
Los fallecidos, según Washington, eran miembros de la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua e iban en una embarcación que supuestamente salió de Venezuela transportando droga.

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad Bissessar, dijo este miércoles que su gobierno no gastará recursos para buscar los cuerpos de los supuestos narcotraficantes atacados la semana pasada por Estados Unidos en el Caribe.

Los fallecidos, según Washington, eran miembros de la banda criminal el Tren de Aragua e iban en una embarcación que supuestamente salió de Venezuela transportando droga.

"No desperdiciaremos nuestros recursos buscando esos cuerpos. Los recursos de nuestra guardia costera serán usados para proteger nuestras fronteras, no para buscar traficantes de drogas muertos", afirmó Persad Bissessar en declaraciones a la prensa.

"Este no era un barco civil (...) Estas drogas causan más muerte y desesperación que las armas convencionales", añadió la primera ministra.

o

Sin embargo, aseguró que los cuerpos serán recuperados en caso de que lleguen a las costas trinitenses.

Entre viernes y domingo dos cuerpos aparecieron en las costas del noreste de Trinidad, la principal isla del archipiélago, y se presume que podrían ser parte de los fallecidas.

El Comisionado de Policía, Allister Guevarro, dijo que las autoridades investigan la aparición de estos cuerpos.

"Por ahora, no deseamos especular sobre el origen de los cuerpos ni sobre la forma en que murieron", dijo Guevarro haciendo un llamado a "toda persona que tenga información a presentarse".

Estados Unidos, que usualmente realizaba operativos policiales contra los narcotraficantes, acusa a Nicolás Maduro, de liderar un cartel de drogas y aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por su captura.

Venezuela niega las acusaciones de narcotráfico y Maduro considera el despliegue estadounidense en el Mar Caribe como una "amenaza".
El gobierno de Trump dijo que los ataques contra los narcotraficantes continuarán y Trinidad y Tobago ha reiterado su apoyo.

