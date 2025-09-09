Trump se desmarca de ataque de Israel a Hamás en Catar: "Fue una decisión tomada por el primer ministro Netanyahu, no fue una decisión tomada por mí"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó el martes haber tenido alguna participación en el ataque contra la cúpula de Hamás en Catar, y afirmó que la decisión fue del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

"Esto fue una decisión tomada por el primer ministro Netanyahu, no fue una decisión tomada por mí", dijo Trump en una publicación en su red Truth Social, en la que agregó que quiere que la guerra de Gaza "termine, ya".

Israel lanzó este martes un ataque aéreo contra líderes del grupo terrorista Hamás en Doha, la capital de Catar, que alberga rondas de conversaciones para una tregua en Gaza.

"El liderazgo de Hamás sobrevivió al cobarde intento de asesinato", dijo Suhail al-Hindi, un dirigente de Hamás, que gobierna Gaza desde 2007.

VEA TAMBIÉN Catar denuncia una "violación" a su soberanía tras bombardeo de Israel en su territorio contra objetivos de Hamás o

Hamás detalló que seis personas murieron en los ataques, incluido el hijo de su principal negociador, Jalil al-Hayya, y tres guardaespaldas. Pero "el enemigo no logró asesinar a los miembros de la delegación encargada de las negociaciones", subrayó el grupo.

Catar, a su vez, afirmó que uno de sus agentes de seguridad falleció en el ataque, que calificó de "cobarde".

Es la primera vez que Israel bombardea este país del Golfo, un aliado clave de Estados Unidos y que ejerce como mediador para la tregua en Gaza.

Doha precisó que el ataque tuvo como objetivo las residencias de varios líderes de Hamás en su territorio, donde tiene su sede el buró político del grupo, y aseguró que no recibió ninguna advertencia previa de Washington.

Israel explicó la operación como una respuesta al atentado en Jerusalén del lunes, reivindicado por Hamás, en el que murieron seis israelíes.

"Ayer, tras los ataques mortales en Jerusalén y Gaza, el primer ministro [Benjamin] Netanyahu instruyó a todas las agencias de seguridad para que se prepararan ante la posibilidad de atacar a los dirigentes de Hamás", indicó un comunicado conjunto de Netanyahu y del ministro de Defensa, Israel Katz.

La oficina de Netanyahu aseguró que fue una acción "totalmente independiente", sin participación de otros países. "Israel la inició, Israel la llevó a cabo e Israel asume toda la responsabilidad", indicó.

Israel notificó a Estados Unidos antes de realizar el ataque, señaló un funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato.

VEA TAMBIÉN ¿Se puede abrir un nuevo frente de enfrentamientos en Medio Oriente tras ataque israelí en Catar? o

Su portavoz, Karoline Leavitt, subrayó después que "bombardear unilateralmente a Catar, una nación soberana y un aliado cercano de Estados Unidos que trabaja duro, con valentía y asumiendo riesgos para negociar la paz, no promueve los objetivos de Israel ni de Estados Unidos".

El presidente Donald Trump "lamenta profundamente" que el ataque perpetrado este martes por Israel contra la cúpula de Hamás tuviera lugar en Catar, insistió.

El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, calificó el ataque de "acto criminal" en una llamada con el emir catarí, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani.

También lo condenaron Irán, un aliado clave de Hamás, así como Jordania y Emiratos Árabes Unidos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó la "flagrante violación" de la soberanía de Catar por Israel.

El presidente palestino Mahmud Abás denunció por su parte el "brutal ataque israelí (...) una escalada que amenaza la seguridad y la estabilidad de la región".

El primer ministro israelí dio luz verde, además, el lunes a una nueva ofensiva militar para tomar el control de Ciudad de Gaza, que Israel considera uno de los últimos bastiones del grupo terrorista.

Desde el inicio de la guerra en Gaza, desatada por el ataque sin precedentes de Hamás en territorio israelí del 7 de octubre de 2023, Israel ha matado a varios jefes y altos responsables de Hamás.