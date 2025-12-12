Pedro Sánchez se refirió a los ataques de Estados Unidos en el Caribe cerca de Venezuela y dijo que son "inaceptables"

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se pronunció sobre el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y aseguró que los ataques ejecutados cerca de las costas de Venezuela son acciones "extrajudiciales" e "inaceptables".

"En mi opinión, estas operaciones extrajudiciales son inaceptables porque debilitan el derecho internacional", afirmó Sánchez en una entrevista publicada este viernes en el semanario italiano L'Espresso.

Y añadió que "poner en cuestión el derecho internacional es nuevamente preocupante". Además, llamó al diálogo para buscar una solución a la tensión ocasionada por la situación.

"Tenemos que encontrar caminos para el diálogo y para una resolución pacífica de esta crisis", dijo.

Desde septiembre, el Gobierno del presidente Donald Trump viene atacando embarcaciones con una importante fuerza militar en el Caribe, con el pretexto de luchar contra el narcotráfico, vinculadas supuestamente al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Las operaciones contra embarcaciones que aparentemente transportaban drogas dejaron al menos 87 muertos.

Aunque el presidente Trump insiste en que se trata exclusivamente de operaciones antinarcóticos, el régimen de Venezuela denuncia que es un pretexto para sacar a Maduro del poder y apoderarse de los recursos naturales.