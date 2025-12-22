NTN24
Lunes, 22 de diciembre de 2025
Lunes, 22 de diciembre de 2025
Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

Canciller de Maduro acusó a Trump con Rusia de ejecutar "piratería" con buques petroleros en el Caribe

diciembre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Buques de guerra de Estados Unidos y canciller venezolano Yvan Gil - AFP y EFE
Buques de guerra de Estados Unidos y canciller venezolano Yvan Gil - AFP y EFE
El régimen de Maduro se apoya en Irán, China y Rusia ante las acciones de Estados Unidos.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

 

El Canciller Yvan Gil informó este lunes que conversó telefónicamente con el Canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, a quien contó lo último sobre el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

EE.UU. persiguió una embarcación en aguas internacionales cerca de Venezuela este domingo, luego que interceptara otras dos que logró ocupar.

o

Estos y otros temas habrían sido tratados entre el canciller Yvan Gil y el Canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, aliado de Maduro.

"Repasamos las agresiones y violaciones flagrantes al derecho internacional que se vienen cometiendo en el Caribe: ataques contra embarcaciones y ejecuciones extrajudiciales y
los actos ilícitos de piratería ejecutados por el gobierno de los Estados Unidos".

Según el comunicado de Gil, el Canciller Lavrov "expresó de manera firme la solidaridad de Rusia con el pueblo de Venezuela y con el Presidente Nicolás Maduro Moros, y ratificó su pleno respaldo frente a las hostilidades contra nuestro país. Señaló que apoyan a Venezuela en la defensa de la Zona de paz de la CELAC y del derecho internacional, efatizando que este tipo de agresiones no pueden ser toleradas".

o

Agregó que Rusia "brindará toda su cooperación y apoyo a Venezuela en contra del bloqueo, manifestando total respaldo a las acciones emprendidas en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU".

Rusia no se ha pronunciado sobre esta nueva conversación.

Temas relacionados:

Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

Despliegue militar de Estados Unidos

Mar Caribe

Buque petrolero

PDVSA

Sanciones contra Maduro

Sergei Lavrov

Yvan Gil

Rusia Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Me cubrí debajo de un árbol frondoso; esperábamos volver a casa, pero no todos lo lograron": duro relato de soldado que sobrevivió a ataque del ELN en Aguachica, Cesar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se hacen todas las operaciones necesarias para asfixiar al régimen de Maduro y que no tengan más salida que entregar el poder”: experto

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos habría interceptado una tercera embarcación petrolera cerca de la costa venezolana

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"La presión de Estados Unidos tiene asustado a Nicolás Maduro": analistas tras bloqueo a buques petroleros que operan en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El régimen busca lesionar la fibra más sensible de cualquier sociedad": abogada sobre menor venezolano condenado a 10 años de prisión

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cómo ha sido la gestión de Donald Trump a puertas de cumplir su primer año de Gobierno desde que regresó al poder en EE. UU.?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Política

Ver más
Vladimir Padrino López en Caracas, Venezuela-Foto: EFE
Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

Fiscal y ministro de Defensa de Maduro rechazan nuevas medidas de Trump sobre el petróleo venezolano: "Depravado y macabro"

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Venezuela

Donald Trump tendría prevista una llamada con Nicolás Maduro en medio de la presión al régimen con despliegue militar en el Caribe

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

"El mejor regalo de Navidad para los venezolanos es salir de este régimen": expertos analizan últimos movimientos en el país

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Pete Hegseth secretario de guerra | Foto EFE
Pete Hegseth

Pete Hegseth anuncia que EE. UU. adoptará una nueva filosofía militar denominada "luchar esta noche"

Airbus A320 | Foto: AFP
Aerolíneas

Crisis mundial por la cancelación de vuelos por problemas en el software de aeronaves Airbus A320

Miembros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y Donald Trump - Fotos: AFP
Cartel de Los Soles

Exmilitar del régimen entregó detalles al gobierno de los Estados Unidos sobre los líderes del Cartel de los Soles

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

Así fue la odisea que vivió María Corina Machado para salir de la clandestinidad y llegar a Oslo a recibir el Nobel de Paz

José Antonio Kast y Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

La advertencia de Maduro al presidente electo de Chile: "Deje quieto a quien quieto está"

Kylian Mbappé, futbolista francés - Foto: EFE
Mbappé

Mbappé a pocos goles de destronar importante récord de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

Luis Díaz y Silvestre Dangond | Foto: EFE
Luis Díaz

La Guajira se toma Alemania: así fue el encuentro entre Luis Díaz y el cantante Silvestre Dangond en la sede deportiva del Bayern Múnich

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre