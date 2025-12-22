Canciller de Maduro acusó a Trump con Rusia de ejecutar "piratería" con buques petroleros en el Caribe

El Canciller Yvan Gil informó este lunes que conversó telefónicamente con el Canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, a quien contó lo último sobre el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

EE.UU. persiguió una embarcación en aguas internacionales cerca de Venezuela este domingo, luego que interceptara otras dos que logró ocupar.

Estos y otros temas habrían sido tratados entre el canciller Yvan Gil y el Canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, aliado de Maduro.

"Repasamos las agresiones y violaciones flagrantes al derecho internacional que se vienen cometiendo en el Caribe: ataques contra embarcaciones y ejecuciones extrajudiciales y

los actos ilícitos de piratería ejecutados por el gobierno de los Estados Unidos".

Según el comunicado de Gil, el Canciller Lavrov "expresó de manera firme la solidaridad de Rusia con el pueblo de Venezuela y con el Presidente Nicolás Maduro Moros, y ratificó su pleno respaldo frente a las hostilidades contra nuestro país. Señaló que apoyan a Venezuela en la defensa de la Zona de paz de la CELAC y del derecho internacional, efatizando que este tipo de agresiones no pueden ser toleradas".

Agregó que Rusia "brindará toda su cooperación y apoyo a Venezuela en contra del bloqueo, manifestando total respaldo a las acciones emprendidas en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU".

Rusia no se ha pronunciado sobre esta nueva conversación.